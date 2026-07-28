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JPSC पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को सीआईडी का समन, 28 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया.

सीआईडी ने JPSC पूर्व अध्यक्ष को समन भेजा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

CID summons former JPSC chairman L Khiangte in Ranchi
झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 5:45 AM IST

2 Min Read
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रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. सीआईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उन्हें 28 जुलाई को सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.

सीआईडी के अनुसार, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है. इसी क्रम में जांच एजेंसी पूर्व अध्यक्ष से परीक्षा संचालन, परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसी के चयन तथा आयोग द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करेगी.

जांच एजेंसी यह भी जानने का प्रयास करेगी कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार के निर्णय लिए गए थे और उन निर्णयों का आधार क्या था. इसके अलावा परीक्षा के संचालन में शामिल प्रक्रियाओं और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी.

सीआईडी ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है. इसी उद्देश्य से मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगाए जाते रहे हैं. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे. इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी.

अब पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को पूछताछ के लिए तलब किए जाने को जांच का अहम कदम माना जा रहा है. जांच एजेंसी का कहना है कि पूरे मामले की सभी पहलुओं से पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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