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CGL नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच CID की JSSC दफ्तर में दबिश, पूर्व सदस्य का पीएस गिरफ्तार

CID ने रांची में JSSC ऑफिस पर छापा मारा. वहीं पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीएस को गिरफ्तार किया है.

CID RAIDS JSSC OFFICE IN RANCHI
CID ने JSSC दफ्तर पर मारा छापा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 3:38 PM IST

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रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC-CGL नियुक्ति परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में सोमवार को CID की टीम ने JSSC कार्यालय में दबिश दी. CID की टीम आयोग के कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल रही है और JSSC के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है. CID की एक टीम ने सुधीर गुप्ता के आवास पर भी दबिश दी. जेएसएससी में पोस्टेड एक पदाधिकारी ने इस रेड की पुष्टि की है.

जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीएस रहे बीएन राम को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को 48 घंटे तक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र

CID की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब JSSC-CGL परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. छात्र पिछले करीब 24 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आंदोलनरत छात्रों का आरोप है कि JSSC-CGL परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है.

परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के गंभीर आरोप

छात्र, मीडिया में सामने आई रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह भी दावा कर रहे हैं कि नौकरी में कथित गड़बड़ी में अहम भूमिका निभाने वाले अभय कुमार तिवारी को भी JSSC-CGL परीक्षा के जरिए नौकरी मिली थी. छात्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े लोगों से कथित अनियमितताओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.

पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने उठाए थे सवाल

इससे पहले 14 अगस्त को झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और JSSC-CGL रिजल्ट विवाद में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने केस डायरी का हवाला देते हुए परीक्षा में गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. उनका दावा था कि मामले की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के बावजूद अदालत के समक्ष गलत शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को गुमराह किया गया.

अजीत कुमार के मुताबिक, अदालत ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था. उनका आरोप है कि जांच पूरी नहीं की गई. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि जांच में पेपर लीक की बात सामने आती है तो परीक्षा रद्द की जा सकती है, लेकिन सरकार ने मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश की.

JSSC दफ्तर में CID की कार्रवाई से उठे सवाल

अब JSSC कार्यालय और सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ के बीच CID की कार्रवाई ने JSSC-CGL परीक्षा की पूरी प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसी की कार्रवाई से यह उम्मीद बढ़ी है कि परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों और निर्णय प्रक्रिया की भी पड़ताल हो सकती है.

JPSC मामले में भी जांच जारी

इधर, 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट विवाद मामले में पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आयोग के तीन सदस्यों के इस्तीफे की बात सामने आ चुकी है. ऐसे में JPSC के बाद अब JSSC-CGL मामले में CID की सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फिलहाल CID की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि JSSC-CGL परीक्षा में वास्तव में किस स्तर पर और किस तरह की अनियमितताएं हुईं और उसमें कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं.

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