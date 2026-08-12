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JPSC-JSSC गड़बड़ी मामले में सीआईडी की टीम ने पलामू में की छापेमारी, दो शिक्षकों की तलाश

पलामू में सीआईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की. मामला जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है.

CID raids in Palamu
पलामू में शिक्षक के घर पर छापेमारी करती सीआईडी की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 5:14 PM IST

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पलामूः जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में बुधवार को सीआईडी की टीम ने पलामू में छापेमारी की. सीआईडी की टीम वारंट लेकर पलामू में दो शिक्षकों के गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन दोनों शिक्षक घर पर मौजूद नहीं थे. छापेमारी में सीआईडी के पदाधिकारियों के साथ पलामू पुलिस की टीम भी शामिल रही.

दरअसल, तीन अगस्त को पलामू के मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में जेपीएससी में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी और पलामू पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी. नौडीहा बाजार के रहने वाले सरकारी शिक्षक संतोष कुमार सिंह और मेदिनीनगर के हनुमान नगर में रहने वाले शिक्षक रविशंकर कुमार के घर पर छापेमारी हुई थी. इस दौरान सीआईडी और पुलिस ने दोनों शिक्षकों के घरों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की थी और कई महत्वपूर्ण कागजात को बरामद किया था.

मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार, बुधवार को सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने संतोष कुमार सिंह और रविशंकर कुमार के घर पर वारंट लेकर पहुंची थी. शिक्षक संतोष कुमार सिंह के मेदिनीनगर के हमीदगंज मोहल्ला स्थित आवास पर भी टीम पहुंची थी.

दोनों शिक्षक फरार चल रहे हैं. दोनों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने सीआईडी की इस कार्रवाई की पुष्टि की है और बताया कि कार्रवाई में पलामू पुलिस ने सहयोग किया है.

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पलामू में सीआईडी की छापेमारी
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