JPSC-JSSC परीक्षा में धांधली मामला: सचिवालय में पोस्टेड कर्मी को CID ने उठाया, रांची में जारी है पूछताछ
JSSC-CGL में हुई धांधली मामले को लेकर सीआईडी ने गिरिडीह से समीर कुमार नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है.
Published : August 28, 2026 at 2:34 PM IST
गिरिडीह: JPSC- JSSC परीक्षा में हुई धांधली को लेकर तीसरी बार CID ने गिरिडीह में दबिश दी है. इस बार भी बेंगाबाद इलाके में छापा मारा गया. यहां से CID द्वारा समीर कुमार नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है. यह कार्रवाई गुरुवार देर रात की गई, फिर समीर कुमार को CID रांची लेकर चली गई.
सीआईडी ने जब्त किए कई कागजात
पुलिस विभाग से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक, CID की टीम गुरुवार रात बेंगाबाद पहुंची थी. यहां स्थानीय पुलिस के साथ समीर कुमार के घर पर गई और उसे हिरासत लिया. साथ ही समीर कुमार से सीआईडी ने कई कागजात जब्त किए है. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात समीर कुमार को हिरासत में लेने के बाद, उसे सबसे पहले बेंगाबाद थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई.
गिरफ्तार शख्स से रांची में पूछताछ
इधर, कागजात जब्त करने के बाद CID की टीम समीर कुमार को अपने साथ रांची लेकर निकल गई. रांची में भी समीर कुमार से लगातार पूछताछ जारी है. बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी सीजीएल में पास होने के बाद रांची स्थित सचिवालय में पोस्टेड है और कहा जा रहा है कि पहले अभय तिवारी फिर उसकी पत्नी और भाई की गिरफ्तारी के बाद बेंगाबाद में CID की दबिश और समीर कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है.
सीआईडी के रडार पर है कई लोग!
बता दें कि इससे पहले झारखंड पुलिस की जांच टीम मामले के कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी के बेंगाबाद के हथबोर स्थित ससुराल भी पहुंची थी, यहां पर भी उससे पूछताछ की गई थी. इस पूछताछ के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसी संभावना है कि कई लोग CID के रडार पर हैं. वही ऐसा भी कहा जा रहा है कि समीर से पूछताछ के बाद CID आगे की कार्रवाई कर सकती है.
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