ETV Bharat / state

JPSC परीक्षा घोटाले की जांच तेज, पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर CID का छापा, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

JPSC एग्जाम स्कैम केस में पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर CID का छापा पड़ा है. रांची से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

RAID AT FORMER CHIEF SECRETARY HOME
पूर्व चेयरमैन के घर CID का छापा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी की जांच अब पूर्व अध्यक्ष तक पहुंच गई है. गुरुवार को अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID की टीम जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके एल खियांग्ते के आवास पर पहुंची. टीम ने उनके घर की तलाशी ली. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई.

पहले भी कई स्थानों पर हो चुकी है छापेमारी

सीआईडी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में पहले भी कई स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं. अब जांच की कड़ी पूर्व अध्यक्ष के आवास तक पहुंचने को इस मामले में अहम कदम माना जा रहा है.

पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर CID का छापा (Etv Bharat)

अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में सीआईडी अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता, TSR Data Processing Pvt. Ltd. के निदेशक रामवीर सिंह, कंपनी के कर्मचारी प्रशांत कुमार, अभिषेक कुमार और अजय कुमार शामिल हैं. जांच एजेंसी ने उनके पास से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है.

सीआईडी की कार्रवाई के बाद 22 जुलाई को जेपीएससी ने 25 जुलाई से प्रस्तावित 14वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था. इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया था.

आने वाले दिनों में हो सकते हैं बड़े खुलासे

बता दें कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी थी. जांच के दौरान लगातार हो रही गिरफ्तारियों और अब पूर्व चेयरमैन के आवास पर हुई तलाशी से साफ है कि एजेंसी मामले की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें:

JPSC परीक्षा अनियमितता मामला: उप परीक्षा नियंत्रक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, CID ने बताई वजह

सीआईडी के हत्थे चढ़ा JPSC-JSSC परीक्षा लेने वाली एजेंसी का मैनेजर, BSO परीक्षा का रह चुका टॉपर

14वीं JPSC विवाद पर छात्र संगठनों का ऐलान, रांची में मंगलवार को होगा आयोग कार्यालय का घेराव

TAGGED:

INVESTIGATION INTO JPSC EXAM SCAM
JPSC परीक्षा घोटाला मामला
JPSC एग्जाम स्कैम की जांच तेज
एल खियांग्ते के घर CID की छापामारी
RAID AT FORMER CHIEF SECRETARY HOME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.