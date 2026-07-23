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JPSC परीक्षा घोटाले की जांच तेज, पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर CID का छापा, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी की जांच अब पूर्व अध्यक्ष तक पहुंच गई है. गुरुवार को अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID की टीम जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके एल खियांग्ते के आवास पर पहुंची. टीम ने उनके घर की तलाशी ली. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई.

पहले भी कई स्थानों पर हो चुकी है छापेमारी

सीआईडी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में पहले भी कई स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं. अब जांच की कड़ी पूर्व अध्यक्ष के आवास तक पहुंचने को इस मामले में अहम कदम माना जा रहा है.

पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर CID का छापा (Etv Bharat)

अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में सीआईडी अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता, TSR Data Processing Pvt. Ltd. के निदेशक रामवीर सिंह, कंपनी के कर्मचारी प्रशांत कुमार, अभिषेक कुमार और अजय कुमार शामिल हैं. जांच एजेंसी ने उनके पास से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है.