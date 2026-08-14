ETV Bharat / state

JPSC exam scam: सीआईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, सात आरोपियों की तलाश तेज

जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है.

CID raids continue in JPSC exam irregularity case in Jharkhand
CID रांची (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 12:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने मामले में वांछित सात आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. सीआईडी की टीम ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रांची समेत राज्य के अलग-अलग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है. मामला CID थाना कांड संख्या 16/2026 से जुड़ा है.

सीआईडी ने दी जानकारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में हुई अनियमितता में शामिल सात लोग सीआईडी के राडार पर है. सीआईडी की टीम में सभी को गिरफ्तार करने के लिए जोरदार छापेमरी अभियान चलाया. हालांकि अभी तक सातों में से कोई एक भी सीआईडी के हाथ नहीं लगा है.

सीआईडी के अनुसार, जांच के दायरे में आए सात वांछित आरोपियों में आदित्य पांडेय, निवासी पीपल्स ग्राउंड, नामकुम, रांची, पवन कुमार सिंह, निवासी हरिनगर, टाटीसिलवे, रांची, रविशंकर कुमार, निवासी बारालोटा, टाउन थाना, पलामू, संतोष कुमार सिंह, निवासी हमीदगंज, टाउन थाना, पलामू, सानन्द प्रकाश, निवासी सेक्टर-3, बोकारो स्टील सिटी, लालू कुमार यादव, निवासी कोर्रा, सदर थाना, हजारीबाग और सौरभ कुमार पांडेय, निवासी हथघर, बेंगाबाद, गिरिडीह शामिल हैं. सीआईडी की प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि इन सभी की तलाश सीआईडी के द्वारा की जा रही है.

OMR कार्बन कॉपी की जांच से खुलेगा राज

सीआईडी की जांच अब परीक्षा में इस्तेमाल हुई OMR कार्बन कॉपी के मिलान और उसकी स्क्रूटनी पर केंद्रित है. अनुसंधान के क्रम में प्राप्त OMR कार्बन कॉपी का मिलान करने और उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया सीआईडी की गठित टीम ने शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के जरिए परीक्षा में कथित अनियमितता की वास्तविक स्थिति और इसमें शामिल लोगों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.

कई जिलों में CID की टीम सक्रिय

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी की टीम ने अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की है. सात वांछित आरोपियों के ठिकानों की तलाश के साथ-साथ जांच टीम उन सभी संभावित साक्ष्यों को जुटा रही है, जो परीक्षा में कथित गड़बड़ी की कड़ियों को जोड़ सकें. आरोपियों के अलग-अलग जिलों में रहने के कारण जांच का दायरा रांची के अलावा पलामू, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह तक पहुंचा है.

जांच अभी जारी, साक्ष्यों के आधार पर होगी कार्रवाई

CID के अनुसार इस मामले में अनुसंधान लगातार जारी है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल जांच एजेंसी का फोकस आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य जुटाने, OMR कार्बन कॉपी की जांच करने और मामले में वांछित आरोपियों तक पहुंचने पर है.

JPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि OMR कॉपी के मिलान और स्क्रूटनी से परीक्षा प्रक्रिया में हुई संभावित गड़बड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.

इसे भी पढे़ं- JPSC-JSSC गड़बड़ी मामले में सीआईडी की टीम ने पलामू में की छापेमारी, दो शिक्षकों की तलाश

इसे भी पढे़ं- JPSC परीक्षा अनियमितता मामलाः सीआईडी ने तीन और आरोपी को किया गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार, छात्रों के आंदोलन के बीच बड़ी कार्रवाई

TAGGED:

CID RAIDS CONTINUE
JPSC EXAM IRREGULARITY CASE
सीआईडी को आरोपियों की तलाश
RANCHI
JPSC EXAM SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.