JPSC परीक्षा घोटाले की जांच तेजः 5 जिलों में 18 ठिकानों पर एक साथ सीआईडी का छापा
जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच को लेकर सीआईडी ने बड़ा एक्शन लिया है.
Published : August 3, 2026 at 8:29 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब और तेज हो गई है.
सोमवार को सीआईडी ने राज्य के पांच जिलों रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में एक साथ 18 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पहले से दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में स्थानीय पुलिस की मदद से की गई.
अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त
सीआईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और चेकबुक के अलावा कई अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं. अब इन सभी सामग्रियों की तकनीकी और फोरेंसिक जांच कराई जाएगी.
आरोपी की कई भर्ती परीक्षाओं में सफलता की जांच
सीआईडी की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि मामले का आरोपी अभय तिवारी कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सफल हुआ था. इनमें वर्ष 2018 की पुलिस अवर निरीक्षक लिखित परीक्षा, वर्ष 2013 की भारतीय नौसेना भर्ती परीक्षा, वर्ष 2014 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सहायक पद की परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, वर्ष 2018 की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल (लिखित एवं टाइपिंग) परीक्षा, वर्ष 2014 की नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पीटी परीक्षा, जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी की एसीएफ, एफआरओ, एफएसओ और 11वीं से 13वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा शामिल हैं.
भर्ती एजेंसियों से मांगा गया पूरा रिकॉर्ड
सीआईडी ने संबंधित भर्ती और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों से आरोपी के आवेदन, चयन प्रक्रिया, मूल्यांकन रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. इन रिकॉर्ड की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कहीं अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में किसी संगठित नेटवर्क के जरिए गड़बड़ी तो नहीं की गई.
फोरेंसिक जांच के बाद हो सकते हैं बड़े खुलासे
जांच एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच के साथ एजेंसियों से मिलने वाले रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा. सीआईडी को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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