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JSSC-CGL धांधली में फरार सौरभ के घर सीआईडी ने चिपकाया इश्तेहार, अभय तिवारी का साला है आरोपी

सीआईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया. (गिरिडीह) ( ETV Bharat )

गिरिडीहः जेएसएससी-सीजीएल धांधली मामले की जांच अब बेंगाबाद में और तेज हो गई है. इस मामले के मास्टरमाइंड अभय तिवारी के फरार चल रहे रिश्तेदार सौरभ कुमार उर्फ सौरभ पांडेय के हाथबोर स्थित पैतृक आवास पर बुधवार को सीआईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया.