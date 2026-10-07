JSSC-CGL धांधली में फरार सौरभ के घर सीआईडी ने चिपकाया इश्तेहार, अभय तिवारी का साला है आरोपी
गिरिडीह में सीआईडी ने जेएसएससी-सीजीएल धांधली मामले में फरार के घर इश्तेहार चस्पा किया है.
Published : October 7, 2026 at 8:22 PM IST
गिरिडीहः जेएसएससी-सीजीएल धांधली मामले की जांच अब बेंगाबाद में और तेज हो गई है. इस मामले के मास्टरमाइंड अभय तिवारी के फरार चल रहे रिश्तेदार सौरभ कुमार उर्फ सौरभ पांडेय के हाथबोर स्थित पैतृक आवास पर बुधवार को सीआईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया.
सीआईडी थाना रांची कांड संख्या 16/26 से जुड़े इस मामले में सौरभ कुमार अप्राथमिकी अभियुक्त है. गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहे सौरभ पर अब सीआईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
सीआईडी की टीम बुधवार को बेंगाबाद थाना पहुंची. स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम हाथबोर गांव स्थित सौरभ के पैतृक आवास पर पहुंची और वहां इश्तेहार चिपकाया है. इसके माध्यम से आरोपी को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई है. निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करने पर सीआईडी की ओर से उसके विरुद्ध अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अभय की गिरफ्तारी के बाद बेंगाबाद से जुड़े तार
जेएसएससी-सीजीएल धांधली मामले में अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे प्रकरण के तार बेंगाबाद से जुड़ते गए. इसके बाद सीआईडी की टीम ने क्षेत्र में लगातार जांच और दबिश शुरू की. इसी क्रम में अभय तिवारी के ससुर हथबोर निवासी विकास पांडेय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी. वहीं, अभय तिवारी की पत्नी और विकास पांडेय की बेटी को भी सीआईडी ने गिरफ्तार किया है.
अन्य संदिग्धों पर भी जांच तेज
इस मामले में बेंगाबाद के अभ्यर्थी समीर कुमार उर्फ शालू की गिरफ्तारी भी सीआईडी कर चुकी है. सौरभ कुमार का नाम सामने आने के बाद से उसके फरार रहने को लेकर जांच एजेंसी उसकी तलाश में जुटी थी. अब इश्तेहार चिपकाए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज होने की संभावना है.
सीआईडी टीम इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों और उनके संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही है. लगातार हो रही कार्रवाई से बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सीजीएल धांधली मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है. वहीं, जांच के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों और अन्य लोगों में भी हड़कंप है, लोगों की निगाहें अब सीआईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.
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