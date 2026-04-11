ETV Bharat / state

नियंत्रित श्रेणी में छह दवाई, अवैध व्यापार पर नजर रखने का जारी हुआ निर्देश

केंद्र सरकार ने 6 दवाइओं को नियंत्रित श्रेणी में रखा है.

CID of Jharkhand Police will take action against illegal trade of medicines
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 9:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः भारत सरकार के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत छह नई दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नियंत्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. ऐसे में राज्य पुलिस की सीआईडी को इन दवाइयों के अवैध कारोबार पर नजर रखने के साथ उचित कारवाई का निर्देश जारी किया गया है.

क्या है पूरा मामला

केंद्र सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत छह नई दवाइयों और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नियंत्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन एस.ओ. 905(ई), 906(ई) और 907(ई) के माध्यम से इन पदार्थों को 'मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स' और 'साइकोट्रोपिक सब्सटांस' घोषित किया गया है.

बता दे कि ऐसे दवाइयों का प्रयोग विभिन्न तरह के मानसिक रोगों में किया जाता है. लेकिन अगर इन मेडिसिन का दुरूपयोग हुआ तो यह घातक नशीला पदार्थ में शामिल हो सकता है. जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है.

कौन-कौन सी हैं दवाएं

-एन-पायर्रोलिडिनो प्रोटोनिटाज़ीन (प्रोटोनिटाज़ेपाइन), -एन-पायर्रोलिडिनो मेटोनिटाज़ोन (मेटोनिटाज़ेपाइन), -एटोनिटाज़ेपिप्ने (एन-पाइपेरिडिनिल एटोनिटाज़ीन) और -एन-डेसेथिल-इसोटोनिटाज़ीन (नोरिसोटोनिटाज़ीन). इसके अलावा, हेक्साहाइड्रोकैनाबिनॉल (एचएचसी) और कैरिसोप्रोडॉल को साइकोट्रोपिक सब्सटांस घोषित किया गया है.

नोटिफिकेशन में इन पदार्थों की 'छोटी मात्रा' (स्मॉल क्वांटिटी) और 'व्यावसायिक मात्रा' (कमर्शियल क्वांटिटी) भी निर्धारित की गई है, जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 के उप-खंड (viia) और (xxiia) के तहत की गई है.

सभी राज्यों की पुलिस को भेजा गया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड पुलिस को भेजे गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह अधिसूचना पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बाध्यकारी है. जिससे इनके अवैध उत्पादन, व्यापार और उपयोग पर सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी. दरअसल यह सभी दवाइयां डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने के बाद ही मिलते है लेकिन अब इसमें और भी कड़ाई के निर्देश जारी किए गए है.

क्या है निगरानी के नियम

  • इन दवाइयों को बेचने के लिए राज्य ड्रग कंट्रोलर से ड्रग लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है. नियमित जांच ड्रग्स कंट्रोल विभाग को करना है. अवैध बिक्री पर नारकोटिक्स या पुलिस कारवाई कर सकती है.

    नियंत्रित दावों को केवल डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही बेचा जा सकता है.
  • एच वन और एक्स श्रेणी की दवाओं को जो भी लाइसेंसधारी दुकानदार बेचेंगे उसका पूरा रिकार्ड उन्हें रजिस्टर में मेंटेन करना होगा. इसमें मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम, कितनी मात्रा में बेची गई. ये सभी आंकड़े अगले तीन साल तक रजिस्टर में सुरक्षित रखना है.

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज में मेडिकल दुकानों में छापेमारी, प्रतिबंधित दवाओं खरीद बिक्री की शिकायत पर हुई कार्रवाई

इसे भी पढ़ें- लातेहार में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद, एक गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- दुमका में नशे के कारोबार पर पुलिस की नकेल, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद

TAGGED:

NDPS ACT
CID OF JHARKHAND POLICE
ACTION ON ILLEGAL TRADE OF MEDICINE
RANCHI
BANNED MEDICINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.