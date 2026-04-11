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नियंत्रित श्रेणी में छह दवाई, अवैध व्यापार पर नजर रखने का जारी हुआ निर्देश

रांचीः भारत सरकार के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत छह नई दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नियंत्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. ऐसे में राज्य पुलिस की सीआईडी को इन दवाइयों के अवैध कारोबार पर नजर रखने के साथ उचित कारवाई का निर्देश जारी किया गया है.

क्या है पूरा मामला

केंद्र सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत छह नई दवाइयों और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नियंत्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन एस.ओ. 905(ई), 906(ई) और 907(ई) के माध्यम से इन पदार्थों को 'मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स' और 'साइकोट्रोपिक सब्सटांस' घोषित किया गया है.

बता दे कि ऐसे दवाइयों का प्रयोग विभिन्न तरह के मानसिक रोगों में किया जाता है. लेकिन अगर इन मेडिसिन का दुरूपयोग हुआ तो यह घातक नशीला पदार्थ में शामिल हो सकता है. जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है.

कौन-कौन सी हैं दवाएं

-एन-पायर्रोलिडिनो प्रोटोनिटाज़ीन (प्रोटोनिटाज़ेपाइन), -एन-पायर्रोलिडिनो मेटोनिटाज़ोन (मेटोनिटाज़ेपाइन), -एटोनिटाज़ेपिप्ने (एन-पाइपेरिडिनिल एटोनिटाज़ीन) और -एन-डेसेथिल-इसोटोनिटाज़ीन (नोरिसोटोनिटाज़ीन). इसके अलावा, हेक्साहाइड्रोकैनाबिनॉल (एचएचसी) और कैरिसोप्रोडॉल को साइकोट्रोपिक सब्सटांस घोषित किया गया है.

नोटिफिकेशन में इन पदार्थों की 'छोटी मात्रा' (स्मॉल क्वांटिटी) और 'व्यावसायिक मात्रा' (कमर्शियल क्वांटिटी) भी निर्धारित की गई है, जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 के उप-खंड (viia) और (xxiia) के तहत की गई है.