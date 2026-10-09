JSSC-CGL की जांच में बड़ा खुलासाः मानेसर में पेपर, दुग्धा में ‘क्लास’, फिर सरकारी नौकरी! पूरी कहानी जानें, कड़ी-दर-कड़ी
जेएसएससी-सीजीएल की जांच में सीआईडी ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर बड़ा खुलासा किया है. क्या है वो, जानें, प्रशांत कुमार की इस रिपोर्ट से.
Published : October 9, 2026 at 6:57 PM IST
रांचीः JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस पूरे खेल की नई परतें सामने आ रही हैं. मामला सिर्फ परीक्षा में नकल कराने या पेपर लीक होने तक सीमित नहीं दिख रहा है.
सीआईडी जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार पेपर तैयार और छापने की जगह से लेकर अभ्यर्थियों तक सवाल पहुंचाने, परीक्षा से पहले उत्तर याद कराने, परिवार के कई लोगों को चयन दिलाने और पैसों के लेनदेन तक की कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं. जांच की सबसे अहम बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी थे, जिनका संबंध प्रश्नपत्र छपने वाली जगह से थे.
पेपर छापने वाली जगह तक अभ्यर्थी की पहुंच
जांच के अनुसार JSSC-CGL के प्रश्न तैयार करने, छापने और OMR से जुड़े गोपनीय काम मानेसर स्थित ICN India Pvt. Ltd. में हो रहे थे. सीआईडी ने अदालत के सामने बताया कि राहुल कुमार खुद JSSC-CGL का अभ्यर्थी था और इसी गोपनीय काम से जुड़ी जगह पर मौजूद था. जांच के अनुसार वह प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग, निगरानी और पैकेजिंग से जुड़े काम में शामिल था. फैक्ट्री के रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से भी उसकी मौजूदगी की बात कही गई है.
छपाई के दौरान ही बाहर निकला प्रश्नपत्र
सीआईडी के मुताबिक, प्रश्नपत्रों की छपाई हरियाणा के मानेसर और राजस्थान की प्रिंटिंग प्रेस में हुई थी. आरोप है कि प्रिंटिंग प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने गोपनीय सामग्री बाहर निकाली. इसके बाद व्हाट्सऐप के माध्यम से प्रश्नपत्र और उत्तरकुंजी आगे भेजी गई. सीआईडी का दावा है कि यह सामग्री परीक्षा माफिया के नेटवर्क तक पहुंची, जहां अभ्यर्थियों से रकम लेकर उन्हें परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए.
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रिंटिंग कार्य से जुड़े समीर कुमार की बताई जा रही है. जांच के अनुसार समीर को परीक्षा से पहले झारखंड भेजा गया था. आरोप है कि प्रश्नपत्र की छपाई और पैकेजिंग से जुड़ी जानकारी रखने के बावजूद उसने खुद सीजीएल की परीक्षा दी. वह परीक्षा में सफल हुआ और बाद में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुआ.
समीर कुमार को भी पेपर की जानकारी होने का आरोप
एक और अभ्यर्थी समीर कुमार के मामले में भी जांच एजेंसी ने इसी तरह की गंभीर बात कही है. अदालत के सामने रखी गई सामग्री के अनुसार वह भी JSSC-CGL का अभ्यर्थी था और मानेसर की गोपनीय परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था. जांच के मुताबिक उसे प्रश्न तैयार करने और छापने से जुड़ी प्रक्रिया तक पहुंच थी और परीक्षा से पहले ही उसे सवाल और उनके जवाब सब पता थे.
मानेसर से बोकारो पहुंचा सवाल-जवाब का खेल!
जांच की अगली कड़ी बोकारो के दुग्धा से जुड़ती है. सीआईडी के अनुसार परीक्षा से पहले दुग्धा स्थित बीसीसीएल क्वार्टर में कई अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया था. वहां रितेश कुमार उर्फ मुन्ना और मिथलेश सिंह उर्फ आरके परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर पहुचे थे. वहीं पर पहले अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए और उन्हें परीक्षा से पहले सवालों के जवाब याद करवाया गया.
जांच में यह भी कहा गया है कि वहां दिए गए सवाल-जवाब बाद में परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाते थे. इसका मतलब साफ है परीक्षा के काफी पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब याद कराने की कथित तैयारी हो चुकी थी.
सिर्फ एक अभ्यर्थी नहीं, कई लोगों को पहुंचाया गया फायदा
जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार दुग्धा में कई अभ्यर्थियों को जुटाया गया था. मौके पर परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड अभय तिवारी अपनी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी के साथ पहले से मौजूद था. सीआईडी का दावा है की प्रश्न-उत्तर मिलने के बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए.
एक ही परिवार के तीन लोगों तक पहुंचा फायदा
इस घोटाले की सबसे बड़ी कड़ी अभय तिवारी से जुड़ी है. सीआईडी ने अदालत को बताया कि अभय की मदद से उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय कुमार तिवारी का भी JSSC-CGL में चयन हुआ. जांच में कॉल रिकॉर्ड, होटल से जुड़े दस्तावेज, दूसरे आरोपियों के बयान और पैसों के लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है. अब सीआईडी यह भी जांच कर रही है की लीक पेपर का इस्तेमाल किन-किन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए किया गया.
3.80 लाख रुपये का लेनदेन भी जांच के घेरे में
अभय तिवारी से जुड़े मामले में सीआईडी ने 3.80 लाख रुपये के लेनदेन का भी जिक्र किया है. जांच के अनुसार सीमा कुमारी के खाते से, जो सह-आरोपी बिजय कुमत तिवारी की पत्नी हैं, कुल 3.80 लाख रुपये अभय तिवारी के खाते में भेजे गए. अभियोजन ने इस रकम को परीक्षा की कथित ‘सेटिंग’ से जुड़े वित्तीय लेनदेन के रूप में अदालत के सामने रखा है.
चयन के बाद 19 लाख रुपये का लेन-देन
सीआईडी के द्वारा गिरफ्तार दीपक कुमार के मामले में भी पैसों का बड़ा लेनदेन सामने आया है. जांच सामग्री के अनुसार चयन के बाद 14 लाख रुपये उसके ससुर सुरेश राय के खाते में और 5 लाख रुपये उमेश राय के खाते में जमा हुए. यह लेनदेन 22 जनवरी 2026 का बताया गया है. जांच एजेंसी ने इन पैसों को परीक्षा में कथित ‘सेटिंग’ से जोड़कर देखा है.
मोबाइल और वाट्सप से आगे बढ़ा पेपर
घोटाले में मोबाइल फोन और वाट्सअप की भूमिका भी सामने आई है. राहुल कुमार के मामले में अभियोजन ने कहा कि परीक्षा से पहले प्रश्न सेट वाट्सअप के जरिए भेजे गए. जांच के मुताबिक सवाल और जवाब आगे भी भेजे गए, जिससे दूसरे लोगों तक गोपनीय परीक्षा सामग्री पहुंची.
परीक्षा केंद्रों पर मिले सुराग से खुला मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत परीक्षा केंद्रों पर सामने आई संदिग्ध गतिविधियों से हुई. धनबाद के बलियापुर केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को मोबाइल पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिखते देखा गया. धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज में भी एक व्यक्ति के पास से फटे हुए कागज मिले, जिन पर परीक्षा के सवालों के जवाब लिखे होने की बात सामने आई. रांची के रातू स्थित परीक्षा केंद्र पर भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. इन घटनाओं के बाद ही सीआईडी के सामने यह खुलाशा हुआ की परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बाहर पहुंच चुका था.
पेपर लीक से आगे की कहानी है यह घोटाला
सीआईडी जांच में सामने आई कड़ियों को जोड़ें तो पूरा कथित खेल कुछ इस तरह दिखाई देता है. सबसे पहले प्रश्न तैयार और प्रिंट हुए, फिर गोपनीय जगह तक कुछ लोगों की पहुंच बनी, सवाल-जवाब बाहर निकले. इसके बाद अभ्यर्थियों को एक जगह जुटाया गया, मोबाइल जमा कराए गए, उत्तर याद कराए गए और परीक्षा दिलाई गयी. जिसके बाद कई अभ्यर्थी सफल हुए, परिवार के लोगों को भी नौकरी मिली और बाद में पैसों का लेनदेन हुआ.
35 अभ्यर्थियों को क्वार्टर में रटाए गए थे उत्तर
सीआईडी की जांच में परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को अलग-अलग ठिकानों पर जुटाए जाने की बात भी सामने आई है. केस डायरी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सीतुलपुर के एक क्वार्टर में करीब 30 से 35 अभ्यर्थियों को जुटाया गया था. यहां उन्हें परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाए जाने का आरोप है.
जांच में नेपाल के बीरगंज सेंटर की तर्ज पर सीतुलपुर, दुग्दा, आसनसोल और पटना में सुरक्षित ठिकानों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है. इन स्थानों पर अभ्यर्थियों को जुटाकर परीक्षा से पहले तैयारी कराने का नेटवर्क चलाए जाने का आरोप है.
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