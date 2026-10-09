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JSSC-CGL की जांच में बड़ा खुलासाः मानेसर में पेपर, दुग्धा में ‘क्लास’, फिर सरकारी नौकरी! पूरी कहानी जानें, कड़ी-दर-कड़ी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस पूरे खेल की नई परतें सामने आ रही हैं. मामला सिर्फ परीक्षा में नकल कराने या पेपर लीक होने तक सीमित नहीं दिख रहा है.

सीआईडी जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार पेपर तैयार और छापने की जगह से लेकर अभ्यर्थियों तक सवाल पहुंचाने, परीक्षा से पहले उत्तर याद कराने, परिवार के कई लोगों को चयन दिलाने और पैसों के लेनदेन तक की कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं. जांच की सबसे अहम बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी थे, जिनका संबंध प्रश्नपत्र छपने वाली जगह से थे.