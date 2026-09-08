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JPSC-JSSC परीक्षा मामलाः अभय तिवारी के पिता को लेकर बड़ा खुलासा, OMR से लेकर डिजिटल सिस्टम तक में सेंधमारी

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार की जांच कर रही झारखंड सीआईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी के पिता को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है.

सीआईडी का बड़ा खुलासा

कोर्ट के समक्ष पेश दस्तावेजों और जांच से जुड़े तथ्यों के अनुसार, इस पूरे मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL और उसके मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी ही पैसे के बदले नौकरी देने का मास्टरमाइंड है. जांच में अभय तिवारी पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने और अंतिम चयन कराने का भरोसा देकर पैसे लेने, परीक्षा प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर कराने और अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर नौकरी दिलवाने की बात सामने आई है. दस्तावेज में यह भी दावा किया गया है कि FRO और ACF परीक्षा की 500 से अधिक OMR शीट में कथित हेरफेर किया गया. साथ ही मूल्यांकन प्रणाली और सर्वर में डिजिटल स्तर पर छेड़छाड़ किए जाने की बात भी सामने आई है.

अभय के पिता सुखदेव तिवारी ने भी दी थी परीक्षा

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण और चौकाने वाला खुलासा अभय तिवारी के पिता सुखदेव तिवारी को लेकर हुआ है. कोर्ट में पेश दस्तावेज के अनुसार, अभय तिवारी के पिता सुखदेव तिवारी ने भी TDPL द्वारा आयोजित वर्ष 2024 की परीक्षा में हिस्सा लिया था. दस्तावेज में बताया गया है कि सुखदेव तिवारी ने FRO (PT) Examination 2024 और ACF (PT) Examination 2024 दोनों परीक्षाएं दी थीं.

अभय तिवारी पर अभ्यर्थियों को सिस्टम मैनिपुलेट करने का भरोसा दिलाने का आरोप

सीआईडी की जांच में अभय तिवारी की भूमिका को लेकर सबसे गंभीर आरोप यह है कि वह अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने का भरोसा देता था. जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, वह अपने और अपने करीबियों के कथित चयन को उदाहरण के तौर पर बताकर अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाता था कि परीक्षा की व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है.

आरोप है कि अभय तिवारी पिटी परीक्षा पास कराने के नाम पर करीब 5 लाख रुपये और अंतिम चयन कराने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की रकम की मांग करता था. यानी कथित तौर पर अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कराने का भरोसा दिया जाता था और इसके बाद अंतिम चयन के लिए अलग-अलग रकम की मांग की जाती थी.

पत्नी, भाई और रिश्तेदारों के चयन की भी जांच

जांच में अभय तिवारी के परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े परीक्षा परिणाम भी जांच के दायरे में आने की बात कही गई है. दस्तावेज में दावा किया गया है कि अभय तिवारी ने अपनी पत्नी, भाई और अन्य रिश्तेदारों को परीक्षा में पास कराकर नौकरी दिलाने में कथित भूमिका निभाई.

अब सीआईडी यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने किन-किन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, उनके परीक्षा परिणाम क्या रहे और उनकी सफलता में किसी तरह की अनियमितता हुई या नहीं. सीआईडी इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि अभय तिवारी से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े और कितने लोगों ने JPSC की परीक्षाएं दीं और उनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ. दस्तावेज में कई रोल नंबर भी दर्ज हैं. स्पष्ट भाषा में समझें तो जिस परीक्षा एजेंसी और उसके कर्मचारी की भूमिका पर परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उसी एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में उसके परिवार के सदस्य के शामिल होने को लेकर भी अब सबूत सीआईडी को मिलने लगे है.

500 से ज्यादा OMR में हेरफेर का दावा

कोर्ट में पेश दस्तावेज में परीक्षा की OMR शीट को लेकर भी बेहद गंभीर आरोप हैं. दस्तावेज के अनुसार, FRO परीक्षा की 350 से अधिक OMR शीट और ACF परीक्षा की 150 से अधिक OMR शीट में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने का दावा किया गया है. इस तरह दोनों परीक्षाओं की 500 से ज्यादा OMR शीट जांच के घेरे में हैं।इसके साथ ही आरोप है कि केवल कागज पर मौजूद OMR उत्तर पुस्तिकाओं में ही बदलाव नहीं किया गया, बल्कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और सर्वर में भी कथित छेड़छाड़ की गई.

उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्थान से निकालने का भी आरोप