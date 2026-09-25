जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एक और गिरफ्तार, दो आरोपी रिमांड पर
झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी द्वारा एक और गिरफ्तारी हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 12:12 AM IST
रांचीः जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. सीआईडी ने गुरुवार को सारण (बिहार) निवासी मनु कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है.
बिहार से हुई गिरफ्तारी
सीआईडी के प्रेस रिलीज के अनुसार, मनु कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह का पुत्र है और सारण जिला के अवतार नगर थाना क्षेत्र के देवरा का रहने वाला है. उस पर जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में लाभ पाने वाले कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए हैं.
दो रिमांड पर
सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कुंदन कुमार और समीर कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद रिमांड पर लिया गया है. कुंदन कुमार पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के दुमरी गांव का रहने वाला है, जबकि समीर कुमार गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र का निवासी है.
बता दें कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की जांच सीआईडी कर रही है. जांच के दौरान परीक्षा में अभ्यर्थियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे भी जांच और पूछताछ जारी है.
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