झारखंड से तीन लोग लापता, तलाश के लिए CID ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस
झारखंड सीआईडी ने लापता हुए तीन लोगों की तलाश के लिए ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है.
Published : August 3, 2026 at 11:04 AM IST
रांची: झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने बोकारो जिले से लापता तीन लोगों की बरामदगी के लिए राज्यभर में ह्यू एंड क्राई (Hue and Cry) नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी होने के बाद अब देशभर की पुलिस तीनों लापता की तलाश करेगी. इससे पहले रांची के मासूम अंश और अंशिका के लिए भी ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया गया था.
अधिकारियों को मिला निर्देश
इस संबंध में सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मनोज कौशिक की ओर से मेमो संख्या-483/DCB, दिनांक 25 जुलाई 2026 जारी कर सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
सीआईडी ने झारखंड सहित सभी पुलिस थानों, ओपी, पुलिस चौकियों और बीट अधिकारियों को इन लापता लोगों की जानकारी प्रसारित करने तथा किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. ह्यू एंड क्राई नोटिस के जरिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में लापता लोगों की जानकारी प्रसारित की जाती है.
इन लापता लोगों की तलाश
- मुत्री देवी (65 वर्ष), निवासी: बुद्धन गोप की पत्नी, गोमिया थाना क्षेत्र, बोकारो. वह लगभग 5 फीट 2 इंच लंबी और गेहुंआ रंग की है. उसने पीली साड़ी और नीला ब्लाउज पहना हुई थीं. 8 मार्च 2026 को गोमिया थाना में बीएनएस 137(2) के तहत कांड संख्या-41/2026 दर्ज किया गया.
- कंचन देवी (46 वर्ष), निवासी: धनुषधारी सोनार की पुत्री एवं जितेंद्र कुमार सोनी की पत्नी, गांधी नगर ओपी, बेरमो. इसकी लंबाई लगभग 5 फीट और रंग गेहुंआ. उसने तोते (पैरट) रंग की नाइटी पहनी हुई थीं. 27 सितंबर 2020 को बेरमो (गांधी नगर ओपी) में आईपीसी 341/323/498(ए)/364/34 के तहत कांड संख्या-186/2020 दर्ज.
- गिरिश पासवान (64 वर्ष), निवासी: स्व. रामधनी पासवान के पुत्र, गांधी नगर ओपी, बेरमो. लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच और रंग गेहुंआ. नीले रंग की शर्ट और काले रंग की फुल पैंट पहने हुए था. 7 नवंबर 2020 को बेरमो (गांधी नगर ओपी) में धारा 364 के तहत कांड संख्या-218/2020 दर्ज.
आम नागरिकों से पुलिस की अपील
सीआईडी ने अपने पत्र में कहा कि इन तीनों लापता व्यक्तियों का विवरण राज्य के सभी पुलिस थानों, आउटपोस्ट और बीट हाउस तक पहुंचाया जाए. यदि किसी भी जिले में इनमें से कोई व्यक्ति मिलता है या उसके संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल झारखंड सीआईडी मुख्यालय को सूचित किया जाए, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.
पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर निकटतम थाना अथवा झारखंड सीआईडी को सूचित करें. पुलिस का मानना है कि जनता के सहयोग से इन लापता लोगों का जल्द पता लगाया जा सकता है.
क्या है ह्यू एंड क्राई नोटिस
ह्यू एंड क्राई नोटिस कॉमन लॉ की अवधारणा से लिया गया है, जहां अपराध दिखने पर आसपास के लोग शोर मचाकर (hue and cry) सहायता मांगते थे. आधुनिक समय में पुलिस इसे फरार आरोपी, संदिग्ध या चोरों की तलाश के लिए जारी करती है, जिसमें उनकी फोटो, विवरण और इनाम की जानकारी दी जाती है.
अंश-अंशिका के लिए भी जारी हुआ था ह्यू एंड क्राई नोटिस
इससे पहले रांची से लापता हुए दो मासूम भाई-बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने देशभर की पुलिस से मदद मांगी थी. सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई नोटिस भेजा था. अंश और अंशिका का रांची के धुर्वा से अपहरण कर लिया गया था. इस दौरान एक नागरिक की सूचना पर अंश और अंशिका को झारखंड के रामगढ़ जिले से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवाया गया था.
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