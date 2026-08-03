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झारखंड से तीन लोग लापता, तलाश के लिए CID ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस

सीआईडी ने झारखंड सहित सभी पुलिस थानों, ओपी, पुलिस चौकियों और बीट अधिकारियों को इन लापता लोगों की जानकारी प्रसारित करने तथा किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. ह्यू एंड क्राई नोटिस के जरिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में लापता लोगों की जानकारी प्रसारित की जाती है.

इस संबंध में सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मनोज कौशिक की ओर से मेमो संख्या-483/DCB, दिनांक 25 जुलाई 2026 जारी कर सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

रांची: झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने बोकारो जिले से लापता तीन लोगों की बरामदगी के लिए राज्यभर में ह्यू एंड क्राई (Hue and Cry) नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी होने के बाद अब देशभर की पुलिस तीनों लापता की तलाश करेगी. इससे पहले रांची के मासूम अंश और अंशिका के लिए भी ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया गया था.

सीआईडी ने अपने पत्र में कहा कि इन तीनों लापता व्यक्तियों का विवरण राज्य के सभी पुलिस थानों, आउटपोस्ट और बीट हाउस तक पहुंचाया जाए. यदि किसी भी जिले में इनमें से कोई व्यक्ति मिलता है या उसके संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल झारखंड सीआईडी मुख्यालय को सूचित किया जाए, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर निकटतम थाना अथवा झारखंड सीआईडी को सूचित करें. पुलिस का मानना है कि जनता के सहयोग से इन लापता लोगों का जल्द पता लगाया जा सकता है.

क्या है ह्यू एंड क्राई नोटिस

ह्यू एंड क्राई नोटिस कॉमन लॉ की अवधारणा से लिया गया है, जहां अपराध दिखने पर आसपास के लोग शोर मचाकर (hue and cry) सहायता मांगते थे. आधुनिक समय में पुलिस इसे फरार आरोपी, संदिग्ध या चोरों की तलाश के लिए जारी करती है, जिसमें उनकी फोटो, विवरण और इनाम की जानकारी दी जाती है.

अंश-अंशिका के लिए भी जारी हुआ था ह्यू एंड क्राई नोटिस

इससे पहले रांची से लापता हुए दो मासूम भाई-बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने देशभर की पुलिस से मदद मांगी थी. सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई नोटिस भेजा था. अंश और अंशिका का रांची के धुर्वा से अपहरण कर लिया गया था. इस दौरान एक नागरिक की सूचना पर अंश और अंशिका को झारखंड के रामगढ़ जिले से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवाया गया था.

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