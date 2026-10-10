झारखंड से लापता आठ लोगों की तलाश में देशभर की पुलिस होगी अलर्ट, सीआईडी ने जारी किया हू एंड क्राई नोटिस
नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कुल 8 लोग लापता हैं. झारखंड पुलिस ने सभी राज्यों से इनके लिए सहयोग मांगा है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : October 10, 2026 at 11:21 AM IST
रांची: झारखंड से लापता आठ लोगों की तलाश अब देशभर में की जाएगी. झारखंड सीआईडी ने इन लोगों का पता लगाने के लिए हू एंड क्राई (Hue and Cry) नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के जरिए लापता लोगों की तस्वीरें और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी पुलिस के दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, ताकि दूसरे राज्यों में भी उनकी तलाश की जा सके. अब देश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस इन तस्वीरों और पहचान संबंधी विवरण के आधार पर लापता लोगों का पता लगाने में मदद करेगी.
तस्वीरों के साथ डिटेल भेजा गया
सीआईडी की ओर से जारी नोटिस में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित आठ लोगों का पूरा विवरण दिया गया है. इनमें एक छह दिन का नवजात बच्चा भी शामिल है. कुछ लोग वर्ष 2022 और 2023 से लापता हैं, जबकि कुछ लोग वर्ष 2025 और 2026 से लापता है. इतने लंबे समय से लापता लोगों की तलाश के लिए अब उनकी जानकारी को व्यापक स्तर पर साझा करने की पहल की गई है.
तस्वीरों के साथ दी गई है पहचान की पूरी जानकारी
हू एंड क्राई नोटिस में केवल लापता लोगों के नाम और तस्वीरें ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दी गई हैं. इनमें उम्र, कद, रंग, लापता होने की तारीख, लापता होने के समय पहने गए कपड़े और शरीर पर मौजूद पहचान के निशान शामिल हैं. कुछ मामलों में शारीरिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की गई है.
इन जानकारियों से पुलिस को लापता की पहचान करने में मदद मिल सकती है. यदि किसी दूसरे जिले या राज्य में कोई लापता व्यक्ति मिलता है, जिसकी शक्ल या शारीरिक पहचान नोटिस में दी गई जानकारी से मिलती है, तो दूसरे प्रदेश की पुलिस संबंधित विवरण का मिलान कर झारखंड पुलिस को जानकारी देगी.
कई साल से लापता लोगों की भी तलाश
जारी सूची में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके लापता होने के मामले कई साल पुराने हैं. गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से दिव्यांश नाम का किशोर वर्ष 2022 में लापता हुआ था. इसी तरह बोकारो जिले से निरंजन सिंह वर्ष 2023 में और रितेश कुमार साव उर्फ बंटी वर्ष 2023 में लापता हुए थे.
इसके अलावा बोकारो से संतोष कुमार के लापता होने की तारीख 27 अगस्त 2025 दर्ज है. जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र से मुख्तार अहमद और राम सिरका के लापता होने का विवरण भी सूची में शामिल है. पाकुड़ जिले से छह दिन के नवजात बच्चे के लापता होने का मामला भी नोटिस में दर्ज है.
बोकारो जिले की पालानी देवी के लापता होने की तारीख 15 जुलाई 2026 बताई गई है. इन सभी मामलों में सीआईडी ने तस्वीरों और पहचान संबंधी जानकारियों को नोटिस के माध्यम से साझा किया है. लापता व्यक्ति कई बार अपने गृह जिले या राज्य से दूर किसी दूसरे स्थान पर मिल सकते हैं. ऐसे में केवल स्थानीय स्तर पर तलाश करने से उनकी पहचान में समय लग सकता है. हू एंड क्राई नोटिस के जरिए जानकारी का व्यापक प्रसार होने पर दूसरे राज्यों की पुलिस का भी इन लोगों की तलाश में सहयोग मिलेगा.
सीआईडी ने पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई जानकारी
सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक के द्वारा जारी पत्र में झारखंड के जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी जानकारी भेजी गई है. इसमें रेलवे पुलिस और वायरलेस विभाग के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं. हू एंड क्राई नोटिस जारी होने से इन आठ लोगों की तलाश को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है.
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