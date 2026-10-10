ETV Bharat / state

झारखंड से लापता आठ लोगों की तलाश में देशभर की पुलिस होगी अलर्ट, सीआईडी ने जारी किया हू एंड क्राई नोटिस

झारखंड सीआईडी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड से लापता आठ लोगों की तलाश अब देशभर में की जाएगी. झारखंड सीआईडी ने इन लोगों का पता लगाने के लिए हू एंड क्राई (Hue and Cry) नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के जरिए लापता लोगों की तस्वीरें और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी पुलिस के दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, ताकि दूसरे राज्यों में भी उनकी तलाश की जा सके. अब देश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस इन तस्वीरों और पहचान संबंधी विवरण के आधार पर लापता लोगों का पता लगाने में मदद करेगी.

तस्वीरों के साथ डिटेल भेजा गया