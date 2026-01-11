ETV Bharat / state

अंश-अंशिका को ढूंढ निकालने में रांची पुलिस नाकाम! CID ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस

रांची: रांची से रहस्यमयी तरीके में गायब हुए दो मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को खोजने में रांची पुलिस का सारा तंत्र फेल हो गया है. जैसे-जैसे समय बीत रहा है परिजन हताश हो रहे हैं. वहीं इसे लेकर आम लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी ने अब इस मामले को लेकर पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है.

सीआईडी एडीजी ने लिखा पत्र, ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी

रांची से लापता दो मासूम भाई–बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने देशभर की पुलिस से मदद मांगी है. सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई (पुलिस द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना है जिसमें किसी वांछित अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है, ताकि जनता की मदद से उसे पकड़ा जा सके) नोटिस भेजा है. पत्र में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पूछताछ कराने को कहा गया है. पत्र में यह भी बताया गया है कि यह मामला धुर्वा (रांची) थाना क्षेत्र का है, यहां धुर्वा थाना कांड संख्या 01/2026 दिनांक 03/01/2026 दर्ज की गई है. केस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुआ है और जांच की निगरानी सीआईडी कर रही है.

पुलिस ने लापता बच्चों के मामले में 51 हजार का घोषित (Etv bharat)

लापता बच्चों की पहचान

पहला बच्चा अंश कुमार, उम्र करीब 5 वर्ष, पिता का नाम सुनील कुमार और माता का नाम नीतू कुमारी, कद लगभग 3 फीट, रंग गोरा, बाल काले, बाये हाथ पर तिल का निशान, भाषा भोजपुरी बताई गई है. दूसरी बच्ची अंशिका कुमारी, उम्र करीब 4 वर्ष, पिता सुनील कुमार और माता नीतू कुमारी, कद लगभग 2.5 फीट, रंग गोरा, बाल काले, भाषा भोजपुरी, पैरों में पायल और चप्पल पहने होने की बात कही गई है.

