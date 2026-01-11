ETV Bharat / state

अंश-अंशिका को ढूंढ निकालने में रांची पुलिस नाकाम! CID ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से गायब हुए भाई बहन का पता पुलिस लगाने में नाकाम दिख रही है.

Missing Ansh and anshika
लापता अंश एवं अंशिका (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 1:13 PM IST

रांची: रांची से रहस्यमयी तरीके में गायब हुए दो मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को खोजने में रांची पुलिस का सारा तंत्र फेल हो गया है. जैसे-जैसे समय बीत रहा है परिजन हताश हो रहे हैं. वहीं इसे लेकर आम लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी ने अब इस मामले को लेकर पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है.

सीआईडी एडीजी ने लिखा पत्र, ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी

रांची से लापता दो मासूम भाई–बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने देशभर की पुलिस से मदद मांगी है. सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई (पुलिस द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना है जिसमें किसी वांछित अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है, ताकि जनता की मदद से उसे पकड़ा जा सके) नोटिस भेजा है. पत्र में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पूछताछ कराने को कहा गया है. पत्र में यह भी बताया गया है कि यह मामला धुर्वा (रांची) थाना क्षेत्र का है, यहां धुर्वा थाना कांड संख्या 01/2026 दिनांक 03/01/2026 दर्ज की गई है. केस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुआ है और जांच की निगरानी सीआईडी कर रही है.

cid on missing child
पुलिस ने लापता बच्चों के मामले में 51 हजार का घोषित (Etv bharat)

लापता बच्चों की पहचान

पहला बच्चा अंश कुमार, उम्र करीब 5 वर्ष, पिता का नाम सुनील कुमार और माता का नाम नीतू कुमारी, कद लगभग 3 फीट, रंग गोरा, बाल काले, बाये हाथ पर तिल का निशान, भाषा भोजपुरी बताई गई है. दूसरी बच्ची अंशिका कुमारी, उम्र करीब 4 वर्ष, पिता सुनील कुमार और माता नीतू कुमारी, कद लगभग 2.5 फीट, रंग गोरा, बाल काले, भाषा भोजपुरी, पैरों में पायल और चप्पल पहने होने की बात कही गई है.

जानकारी देने पर इनाम और संपर्क

किसी भी व्यक्ति को यदि बच्चों के बारे में जानकारी, उनकी मौजूदगी या संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो वह सीआईडी झारखंड, रांची को सूचना दे सकता है. सूचना के लिए ईमेल control-cid@jhpolice.gov.in और मोबाइल नंबर 9771432139 जारी किया गया है, सही सूचना देने वाले को 51 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.

रांची पुलिस पर सवाल

दरअसल, नौ दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है. जिसकी वजह से परिवार और बस्ती में पुलिस के प्रति जबरदस्त आक्रोश है. बस्ती के लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने सही समय पर बच्चों की तलाश शुरू की होती तो ऐसी स्थिति बनती. बस्ती और परिजनों का खासकर धुर्वा थाना प्रभारी को लेकर बेहद आक्रोश है.

बस्ती वालों के अनुसार, दो जनवरी को बच्चे ढाई बजे के करीब घर से निकले थे. दो से तीन घंटे तक परिजनों ने उन्हें खोजा और फिर शाम छह बजे वे धुर्वा थाना पहुंचे लेकिन पुलिस ने बच्चों को खोजने की बजाय उन्हीं से 10 तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए. परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने दो जनवरी को तेजी दिखाई होती तो आज बच्चे घर पर होते.

