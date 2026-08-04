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बोकारो वन भूमि घोटाला मामला: आरोपी की जमानत याचिका खारिज, CID की जांच में सामने आया स्कैम का पूरा ब्लूप्रिंट

बोकारो फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में विशेष अदालत ने आरोपी की जानत याचिका खारिज कर दी है. सीआईडी जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

Bokaro forest land scam case
झारखंड सीआईडी का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 1:45 PM IST

6 Min Read
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रांची: झारखंड के बोकारो जिले से जुड़े 95.65 एकड़ वन भूमि घोटाले में सीआईडी की तफ्तीश लगातार जारी है और आए दिन इस मामले में चौंकने वाले खुलासे भी हो रहे हैं. सीआईडी जांच में यह सामने आया है कि कथित तौर पर सरकारी और संरक्षित वन भूमि को निजी जमीन बताकर उसे बेच कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई है. सीआईडी ने अदालत को बताया है कि वन भूमि घोटाला कोई साधारण जमीन विवाद नहीं, बल्कि वर्षों तक चली कथित साजिश का परिणाम है.

शैलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खरिज

झारखंड सीआईडी द्वारा दर्ज 95.65 एकड़ कथित वन भूमि हस्तांतरण और जालसाजी मामले में रांची की सीआईडी की विशेष अदालत ने आरोपी शैलेश कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया शैलेश सिंह इस कथित भूमि घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं.

आदेश में कहा गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि को निजी कंपनी के नाम हस्तांतरित करने की साजिश रची गई और मामले की जांच अभी जारी है. ऐसे में व्यापक जांच आवश्यक है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का आधार नहीं बनता. इसलिए अदालत ने शैलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस दौरान सीआईडी ने बोकारो जमीन घोटाले की अब तक की पूरी जांच अदालत के सामने रखी.

क्या है बोकारो जमीन घोटाला

जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद है, वह बोकारो के मौजा तेतूलिया के प्लॉट संख्या 426, 450 सहित कुल 95.65 एकड़ क्षेत्र है. सीआईडी की ओर से अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार यह जमीन पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज थी. वर्ष 1947 में इसे निजी संरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई.

बाद में बिहार भूमि सुधार कानून लागू होने के बाद यह जमीन राज्य सरकार के पास चली गई और 1958 में भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित कर दी गई. वर्ष 1962 में इसे बोकारो स्टील प्लांट (BSL) को हस्तांतरित किया गया, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ. बाद में BSL ने कई बार इसे वन विभाग को लौटाने की बात कही, लेकिन औपचारिक रूप से वापसी नहीं हो सकी.

यहीं से शुरू हुई कथित साजिश

सीआईडी के अनुसार करीब 2012 में इस जमीन पर दावा करने के लिए एक फर्जी कहानी तैयार की गई. सीआईडी के अनुसार इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने खुद को खतियानी जमीन मालिक का वंशज बताया. दावा किया गया कि वर्ष 1933 में नीलामी के जरिए यह जमीन खरीदी गई थी. इस दावे के समर्थन में 1933 का एक कथित सेल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया. इसी कथित सेल सर्टिफिकेट के आधार पर जमीन का म्यूटेशन करा लिया गया.

इतना ही नहीं, पुराने रिकॉर्ड में संशोधन भी करा दिया गया, जिससे जमीन निजी स्वामित्व वाली दिखाई देने लगी. जब यह मामला बाहर निकला तो वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कराई. तीन सदस्यीय सरकारी समिति ने दस्तावेजों पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी.

पुरुलिया में नहीं मिला 1933 का रिकॉर्ड

जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ, जब वन विभाग ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला निबंधन कार्यालय से 1933 के कथित सेल सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया. जांच में पुरुलिया रिकॉर्ड रूम में मूल दस्तावेज नहीं मिला. जिला निबंधक ने भी बताया कि संबंधित वॉल्यूम उपलब्ध नहीं है और बाद में यह भी कहा गया कि उस दस्तावेज के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न है. यहां तक प्रमाणित प्रति जारी करने से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी नहीं मिले.

कंपनी बना कर जमीन घोटाला

जांच के अनुसार जमीन का मालिकाना दावा मजबूत करने के बाद फरवरी 2021 में यह जमीन Umaayush Multicom Pvt. Ltd. नामक कंपनी को बेच दी गई. सीआईडी का दावा है कि यह कंपनी जमीन की रजिस्ट्री से महज कुछ दिन पहले बनाई गई थी. कंपनी की पूंजी बेहद कम थी, लेकिन उसके नाम पर करीब 10.30 करोड़ रुपये का सौदा दिखाया गया. जांच एजेंसी को इस भुगतान की वास्तविकता पर भी संदेह है.

शैलेश कुमार सिंह की कथित भूमिका

CID के अनुसार इस पूरे लेन-देन में शैलेश कुमार सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही. इजहार और अख्तर हुसैन ने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी. उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जमीन उस कंपनी के नाम बेच दी गई, जिसमें उनके बेटे निदेशक थे. कंपनी का पंजीकृत पता भी उनके परिवार से जुड़ा था. इसी आधार पर सीआईडी ने उन्हें पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना और अदालत को भी अवगत कराया.

अदालत ने भी माना सीआईडी का पक्ष

शैलेश सिंह की जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य से मामला केवल दीवानी विवाद नहीं लगता. रिकॉर्ड में ऐसे तथ्य हैं जिनसे प्रथम दृष्टया संगठित तरीके से जमीन के हस्तांतरण की जांच आवश्यक प्रतीत होती है. अदालत ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और इतने बड़े भूमि घोटाले में जल्दबाजी में राहत देना उचित नहीं होगा. इसलिए शैलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

जांच अभी जारी

CID अभी इस कथित घोटाले से जुड़े दस्तावेजों, म्यूटेशन, रजिस्ट्री, वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. अदालत ने भी माना है कि मामले में व्यापक जांच की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.

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