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ट्रेजरी घोटाला: 10 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा, खाते हुए फ्रीज

ट्रेजरी घोटाला की जांच में सीआईडी ने एक बड़े मनी ट्रेल को पकड़ा है.

CID Investigation into Case of Illegal Withdrawal from Bokaro Treasury of Jharkhand
ट्रेजरी घोटाला की जांच में सीआईडी की कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 8:58 PM IST

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रांचीः झारखंड के बोकारो कोषागार से हुई अवैध निकासी मामले में कार्रवाई और तेज कर दी गई है. सीआईडी की जांच में 10 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने 1.98 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है.

10 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा

सीआईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार बोकारो कोषागार से हुई अवैध निकासी मामले में 10 करोड़ के मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं. जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के द्वारा अलग अलग खातों में 10 करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रेल किया गया है. ये पैसे आधा दर्जन से ज्यादा खातों में भेजे गए थे. इसमें कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने आधा दर्जन बैंकों में जमा किए गए 1.80 करोड़ रुपये फ्रीज करवा दिया है. ये रुपये बैंकों में फिक्सड डिपॉजिट के तौर पर रखे गए थे.

आरोपी के घर पर हुई रेड

इस मामले में सीआईडी ने बोकारो ट्रेजरी घोटाले के मुख्य आरोपी अशोक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी भी की है. सीआईडी के प्रेस रिलीज के अनुसार रेड के दौरान अवैध निकासी के आधार पर खरीदी गई संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जांच में यह भी जानकारी मिली है कि बरामद दस्तावेजों के अनुसार तेलीडीह, बोकारो में स्थित 04.08 डिसमिल भूमि, उसी भूमि पर निर्मित एक तीन मंजिला आलीशान मकान और तेलीडीह में ही स्थित 04.98 डिसमिल की एक अन्य जमीन शामिल है.

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