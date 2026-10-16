सवाल-जवाब रटवाने के बाद जला दिए जाते थे पेपर, तीन घंटे का समय फिर सब राख में तब्दील! जानें, पूरा खुलासा
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच में सीआईडी ने बड़ा खुलासा किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 12:09 AM IST
रांचीः परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को एक जगह जुटाना, उन्हें सवालों के जवाब याद कराना और फिर प्रश्नपत्र व उत्तर वाली सामग्री को नष्ट कर देना.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 में कथित पेपर लीक के मामले में जांच के दौरान सामने आया यह घटनाक्रम आरोपियों के नपूरे नेटवर्क की पोल खोल रहा है.
अदालत में संजय कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पटना में अभ्यर्थियों को एक मकान में ले जाकर करीब तीन घंटे तक प्रश्नपत्र और उत्तर याद कराए गए. इसके बाद परीक्षा सामग्री जला कर नष्ट कर दी गई और अभ्यर्थियों को अलग-अलग रास्तो से वहां से भेज दिया गया.
बड़ा सिंडिकेट कर रहा था काम
15 अक्टूबर 2026 को रांची के एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत में पारित आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष के विवरण के मुताबिक, यह कथित व्यवस्था केवल प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं थी. इसमें अभ्यर्थियों को जुटाने, दूसरे लोगों से संपर्क कराने, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और चेक जमा कराने तथा चयन के नाम पर पैसे के लेन-देन सब कुछ किया गया, जांच में संजय कुमार की भूमिका एक बिचौलिए के रूप में बताई गई है.
पटना में जुटाए गए अभ्यर्थी, तीन घंटे तक याद कराए गए जवाब
अदालत के आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 सितंबर 2024 को कई अभ्यर्थियों को पटना बुलाया गया था. उन्हें गांधी मैदान और बुद्ध स्मृति पार्क के आसपास इकट्ठा किया गया. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें एक मकान में ले जाया गया, जहां दूसरे लोगों के माध्यम से प्रश्नपत्र के तीन सेट और उनके उत्तर लाए गए. वहां अभ्यर्थियों को करीब तीन घंटे तक प्रश्नों और उनके उत्तरों को याद कराया गया. इसके बाद प्रश्नपत्र और उत्तर वाली सामग्री जला कर नष्ट कर दी गई. फिर अभ्यर्थियों को अलग-अलग रास्तो में वहां से रवाना कर दिया गया. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इस व्यवस्था में कई लोग शामिल थे और अलग-अलग जिम्मेदारियां बांटी गई थीं.
अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र और चेक क्यों जमा कराए गए?
सीआईडी जांच में सामने आए एक अन्य गंभीर मामले के मुताबिक, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और चेक भी जमा कराए गए थे. अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इन दस्तावेजों को कथित तौर पर मनी बांड यानी सुरक्षा के रूप में रखा गया था. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि यह पूरी व्यवस्था चयन का भरोसा देकर अभ्यर्थियों को कथित सेटिंग से जोड़ने के लिए बनाई गई थी.
पुस्तकालय में पहचान, फिर अभ्यर्थियों को जोड़ने का आरोप
सीआईडी के अनुसार, संजय कुमार की पहचान अजय कुमार से एक पुस्तकालय में हुई थी. इसके बाद संजय ने कथित तौर पर अपने दोस्तों, विद्यार्थियों और दूसरे परिचितों के माध्यम से JSSC-CGL परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जुटाया. अदालत के आदेश में अनिल कुमार, विजय यादव, उत्तम कुमार, त्रिभुवन यादव, राम कृष्ण कुमार सिंह और अमित कुमार समेत कई अभ्यर्थियों के नामों का उल्लेख है.
आरोप है कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में पहले से सवाल और जवाब उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था. इसके बाद संजय कुमार ने कथित तौर पर पटना के भिखना पहाड़ी स्थित कृष्णा डिफेंस एकेडमी के संचालक राकेश रंजन से संपर्क और समन्वय किया. अभियोजन पक्ष का दावा है कि इसी संपर्क के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए कथित सेटिंग की व्यवस्था की गई. आरोप के मुताबिक, संजय की भूमिका केवल अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति से मिलवाने तक सीमित नहीं थी, उन पर अभ्यर्थियों को जुटाने, उन्हें पटना पहुंचाने और दूसरे लोगों के साथ तालमेल बनाने का आरोप है.
तीन लाख रुपये खाते में आने का उल्लेख
इस मामले में पैसों के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण है. अदालत के आदेश में दर्ज केस डायरी के हवाले से अभियोजन पक्ष ने बताया कि दिसंबर 2024 में अमित कुमार की ओर से संजय कुमार के बैंक खाते में करीब तीन लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि संजय कुमार, अजय कुमार के साथ पटना गया था और वहां राकेश रंजन को पैसे पहुंचाए गए. अभ्यर्थियों के चयन के बाद भी अतिरिक्त रकम की व्यवस्था करने और बिचौलियों के जरिए भुगतान करने का आरोप लगाया गया है. जांच के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों से परीक्षा का परिणाम आने तक भुगतान टालने की बात हुई थी. परिणाम आने के बाद कथित तौर पर फिर पैसों की मांग की गई। अभियोजन पक्ष ने बैंक ट्रांसफर और नकद भुगतान, दोनों का उल्लेख किया है.
सिर्फ पटना नहीं, कई शहरों में फैला था कथित नेटवर्क
अदालत में रखे गए अभियोजन पक्ष के विवरण के मुताबिक, कथित पेपर लीक का नेटवर्क किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था. जांच में बोकारो के दुग्धा, पश्चिम बंगाल के नियामतपुर और सितुलपुर, पटना तथा नेपाल के बीरगंज जैसे स्थानों का उल्लेख किया गया है.
आरोप है कि इन जगहों पर अभ्यर्थियों को अलग-अलग समूहों में जुटाया जाता था और परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तथा उत्तर उपलब्ध कराकर याद कराए जाते थे. जांच में मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी उल्लेख है. अभियोजन पक्ष का कहना है कि इन सामग्रियों से संजय कुमार और दूसरे आरोपितों के बीच संपर्क तथा कथित समन्वय की जानकारी मिली.
परीक्षा केंद्रों पर भी सामने आई थीं संदिग्ध घटनाएं
JSSC-CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को तीन पालियों में आयोजित हुई थी. अदालत के आदेश में दर्ज मूल शिकायत के अनुसार, करियर फाउंडेशन कोचिंग सेंटर, लालपुर के शिक्षक राजेश प्रसाद ने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका जताई थी.
शिकायत में बलियापुर परीक्षा केंद्र की एक घटना का उल्लेख है, जहां एक व्यक्ति को मोबाइल फोन पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिखते देखा गया था. एक अभ्यर्थी ने उस कागज की तस्वीर अपने मोबाइल में ली थी. धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज केंद्र से जुड़ी दूसरी घटना में शिकायतकर्ता ने बताया कि एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था. जब उससे कागज दिखाने को कहा गया, तो वह कागज फाड़कर भाग गया, बाद में फटे हुए टुकड़ों को जोड़ने पर उन पर प्रश्नों के उत्तर लिखे होने की बात सामने आई.
रातू के मखमंदरो केंद्र से जुड़ी एक अन्य घटना में भी परीक्षा से पहले मोबाइल पर बात करने और अखबार पर कुछ लिखने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के अनुसार, बाद में लिखे गए जवाबों का परीक्षा में पूछे गए सवालों से मिलान होने की बात सामने आई. इन्ही घटनाओं के आधार पर प्रश्नपत्र पहले से लीक होने की आशंका जताई गई थी. शिकायत में आसनसोल, नियामतपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी पेपर लीक होने के आरोपों का उल्लेख किया गया.
संजय कुमार ने खुद को बताया निर्दोष
संजय कुमार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और उन्हें संदेह के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से संपर्क या लोकेशन का पता चल सकता है लेकिन इससे अपने आप प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश में शामिल होना साबित नहीं होता. बचाव पक्ष के अनुसार, संजय कुमार JSSC-CGL परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन सफल नहीं हुए. वह दूसरी परीक्षा में चयनित होकर जमशेदपुर के मानगो में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने पुलिस हिरासत में खाली कागज पर हस्ताक्षर कराने और बाद में उसे कथित स्वीकारोक्ति के रूप में पेश करने का आरोप भी लगाया. गिरफ्तारी के आधार तैयार करने में देरी पर भी सवाल उठाए गए.
अंत में अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केस डायरी में संजय कुमार की भूमिका अभ्यर्थियों को जुटाने, पटना में कथित सेटिंग कराने, प्रश्नपत्र और उत्तर उपलब्ध कराने तथा पैसे के लेन-देन में समन्वय स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आई है. रांची के एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कहा कि अभियोजन की सामग्री प्रथम दृष्टया संजय कुमार की कथित भूमिका को केवल अभ्यर्थियों से परिचय तक सीमित नहीं बताती.
आरोपों में अभ्यर्थियों को जुटाने, परीक्षा से पहले की गतिविधियों का समन्वय करने और चयन के वादे से जुड़े वित्तीय लेन-देन में भागीदारी की बात कही गई है. अदालत ने सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता को महत्वपूर्ण बताते हुए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 22 के तहत जमानत की शर्तों पर विचार किया. अदालत का कहना था कि इस स्तर पर यह मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं कि संजय कुमार कथित अपराधों के दोषी नहीं हैं. इन्हीं आधारों पर 15 अक्टूबर 2026 को अदालत ने संजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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