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सवाल-जवाब रटवाने के बाद जला दिए जाते थे पेपर, तीन घंटे का समय फिर सब राख में तब्दील! जानें, पूरा खुलासा

झारखंड सीआईडी ( ETV Bharat )

रांचीः परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को एक जगह जुटाना, उन्हें सवालों के जवाब याद कराना और फिर प्रश्नपत्र व उत्तर वाली सामग्री को नष्ट कर देना.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 में कथित पेपर लीक के मामले में जांच के दौरान सामने आया यह घटनाक्रम आरोपियों के नपूरे नेटवर्क की पोल खोल रहा है.