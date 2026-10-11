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JSSC-CGL exam scam: सफल अभ्यर्थियों पर जांच का फोकस, किसी के परिजन तो दोस्त के खाते से पहुंचे लाखों रुपये

झारखंड सीआईडी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल-2023 परीक्षा में कथित घोटाले की जांच में अब सफल अभ्यर्थियों और उनसे जुड़े लोगों के वित्तीय लेन-देन की परतें भी खुल कर सामने आ रही है.

अदालत में पेश की जांच सामग्री के मुताबिक, कुछ सफल अभ्यर्थियों के परिजनों और परिचितों के खातों से आरोपी दिलीप कुमार पासवान के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर हुए थे. सीआईडी इन लेन-देन, मोबाइल पर हुई बातचीत और अभ्यर्थियों के बीच संपर्कों को कथित परीक्षा धांधली के नेटवर्क से जोड़कर मामले की जांच कर रही है.