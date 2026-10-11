JSSC-CGL exam scam: सफल अभ्यर्थियों पर जांच का फोकस, किसी के परिजन तो दोस्त के खाते से पहुंचे लाखों रुपये
झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाले में सफल अभ्यर्थियों पर जांच का फोकस किया गया है. पूरी बात जानें, प्रशांत कुमार की रिपोर्ट से.
Published : October 11, 2026 at 11:03 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल-2023 परीक्षा में कथित घोटाले की जांच में अब सफल अभ्यर्थियों और उनसे जुड़े लोगों के वित्तीय लेन-देन की परतें भी खुल कर सामने आ रही है.
अदालत में पेश की जांच सामग्री के मुताबिक, कुछ सफल अभ्यर्थियों के परिजनों और परिचितों के खातों से आरोपी दिलीप कुमार पासवान के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर हुए थे. सीआईडी इन लेन-देन, मोबाइल पर हुई बातचीत और अभ्यर्थियों के बीच संपर्कों को कथित परीक्षा धांधली के नेटवर्क से जोड़कर मामले की जांच कर रही है.
दिलीप की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
7 अक्टूबर 2026 को रांची के एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने दिलीप कुमार पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए तथ्यों में कई सफल अभ्यर्थियों के नाम, उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों से हुए लेन-देन और परीक्षा से पहले कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख था.
प्रभाकर शर्मा के परिवार के सदस्यों के नाम जांच में आए
अदालत के आदेश के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने प्रभाकर शर्मा, उनकी पत्नी अस्मिता करुणा और उनकी बहन विजेता का उल्लेख किया है. आरोप है कि दिलीप कुमार पासवान ने इन अभ्यर्थियों को कथित मध्यस्थ से जोड़ने में भूमिका निभाई थी. सीआईडी ने दिलीप कुमार पासवान और उसकी पत्नी अस्मिता करुणा के बीच हुई व्हाट्सऐप बातचीत को भी महत्वपूर्ण बताया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, परीक्षा से ठीक पहले हुई बातचीत में कथित लीक प्रश्न-पत्र, सवालों के जवाब और उत्तर याद करने से संबंधित चर्चा थी. सीआईडी का दावा है कि इन चैट से आरोपी की भूमिका को समझने में मदद मिलती है.
प्रभाकर शर्मा की मां के खाते से करीब छह लाख रुपये ट्रांसफर
जांच में सामने आए वित्तीय लेन-देन में प्रभाकर शर्मा की मां शांति देवी का नाम भी शामिल है. अदालत के आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार, सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान शांति देवी के खाते से करीब छह लाख रुपये दिलीप कुमार पासवान के एसबीआई खाते में ट्रांसफर हुए थे.
सफल अभ्यर्थी के दोस्त और खुद अभ्यर्थी के खाते से भी रुपये आए
अदालत के आदेश में रामचरन सिंह गुर्जर से जुड़े दो लेन-देन का भी उल्लेख है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, परीक्षा का परिणाम आने के बाद उनके दोस्त देवनारायण गुर्जर के खाते से करीब 3.50 लाख रुपये और रामचरन सिंह गुर्जर के अपने खाते से करीब 1.50 लाख रुपये दिलीप कुमार पासवान के खाते में ट्रांसफर हुए थे. इसके अलावा, हरि सिंह गुर्जर के खाते से करीब तीन लाख रुपये ट्रांसफर होने का मामला भी जांच में बताया गया है.
परीक्षा से पहले उत्तर याद कराने की कथित व्यवस्था
जांच में यह बात भी सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सितुलपुर के एक क्वार्टर में करीब 30 से 35 अभ्यर्थियों को जुटाया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वहां अभ्यर्थियों को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें परीक्षा से पहले याद करने के लिए कहा गया था.
अदालत के आदेश में बोकारो के दुग्धा, पश्चिम बंगाल के नियामतपुर और दुर्गापुर, पटना तथा नेपाल के बीरगंज जैसे स्थानों का भी उल्लेख है. जांच एजेंसी का आरोप है कि कथित नेटवर्क के तहत अलग-अलग स्थानों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी.
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