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जेएसएससी सीजीएल: गिरिडीह के गावां में सीआईडी की दबिश, हिरासत में फूड इंस्पेक्टर

जेएसएससी सीजीएल मामले में सीआईडी ने एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

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गावां थाना, गिरिडीह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 5:38 PM IST

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गिरिडीहः जेएसएससी सीजीएल की जांच कर रही सीआईडी ने एक बार फिर से गिरिडीह जिले में दबिश दी है. इस बार सीआईडी ने जिले के गावां में छापा मारा. यहां छापेमारी कर जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया. कार्रवाई गावां थाना इलाके के पीहरा से की गई है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है. संजय पीहरा का रहने वाला है. बताया जाता है कि संजय फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है. कार्रवाई की पुष्टि पुलिस ने की है.

फूड इंस्पेक्टर संजय से पूछताछ

बताया जाता है कि मंगलवार की रात की सीआईडी के डीएसपी गिरिडीह पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के साथ टीम पीहरा पहुंची. रात लगभग एक बजे टीम संजय के घर दाखिल हुई और उसे हिरासत में लिया. हिरासत में लेने के बाद लंबी पूछताछ की गई. जिसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए सीआईडी अपने साथ ले गई.

लगातार हो रही कार्रवाई

बता दें कि जेएसएससी सीजीएल में हुई धांधली में अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद से ही रोज नए राज सामने आ रहें हैं. इस मामले को लेकर सीआईडी की टीम लगातार गिरिडीह पहुंच रही है. इससे पहले तीन बार टीम बेंगाबाद पहुंच चुकी है. वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है. कहा जाए तो जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी का तार गिरिडीह से जुड़ा है. चूंकि इससे पहले जब अभय की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था तो गिरिडीह में ही दोनों से लंबी पूछताछ की जाती रही. वहीं इस मामले में जिले के चार-पांच लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है. बताया जाता है कि जिन्हें नोटिस दिया गया है वे सभी नौकरी कर रहें हैं.

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