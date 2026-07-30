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जेपीएससी पीटी के सभी 2204 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की होगी जांच, CID ने मांगी कार्बन कॉपी

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. सीआईडी ने पीटी परीक्षा में सफल हुए सभी 2204 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का मिलान कराने का फैसला किया है. इसके लिए सभी सफल अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

सीआईडी ने जारी की अपील

सीआईडी के प्रेस रिलीज के अनुसार, अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी का मिलान जेपीएससी कार्यालय से जब्त मूल ओएमआर शीट से किया जाएगा. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों ओएमआर शीट में किसी प्रकार का अंतर या छेड़छाड़ तो नहीं हुई है. जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में कोई विसंगति मिलेगी, उन्हें आगे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

मामले में सीआईडी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (विज्ञापन संख्या-01/2026) के सभी सफल अभ्यर्थियों से 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पेपर-1 और पेपर-2 की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट की फोटो या पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप नंबर 9934309058 अथवा complainjpsc-cid@jhpolice.gov.in पर भेज सकते हैं.

कार्बन कॉपी नहीं होने पर बताना होगा कारण