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जेपीएससी पीटी के सभी 2204 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की होगी जांच, CID ने मांगी कार्बन कॉपी

सीआईडी ने सभी सफल JPSC PT कैंडिडेट्स से OMR शीट की कार्बन कॉपी मांगी है. सीआईडी ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट

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झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 7:09 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:14 AM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. सीआईडी ने पीटी परीक्षा में सफल हुए सभी 2204 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का मिलान कराने का फैसला किया है. इसके लिए सभी सफल अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

सीआईडी ने जारी की अपील

सीआईडी के प्रेस रिलीज के अनुसार, अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी का मिलान जेपीएससी कार्यालय से जब्त मूल ओएमआर शीट से किया जाएगा. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों ओएमआर शीट में किसी प्रकार का अंतर या छेड़छाड़ तो नहीं हुई है. जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में कोई विसंगति मिलेगी, उन्हें आगे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

मामले में सीआईडी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (विज्ञापन संख्या-01/2026) के सभी सफल अभ्यर्थियों से 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पेपर-1 और पेपर-2 की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट की फोटो या पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप नंबर 9934309058 अथवा complainjpsc-cid@jhpolice.gov.in पर भेज सकते हैं.

कार्बन कॉपी नहीं होने पर बताना होगा कारण

सीआईडी ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं है, वे अपना रोल नंबर भेजकर इसकी अनुपलब्धता का स्पष्ट कारण भी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं. जांच एजेंसी का मानना है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त जानकारी और जेपीएससी कार्यालय से जब्त दस्तावेजों के मिलान से परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और संभावित फर्जीवाड़े का खुलासा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

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Last Updated : July 30, 2026 at 7:14 AM IST

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