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JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID और पलामू पुलिस की छापेमारी, दो शिक्षकों के घर से कई दस्तावेज जब्त

पलामू: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी दौरान सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने मेदिनीनगर में एक शिक्षक और एक पारा शिक्षक के घर में छापेमारी की. इस छापेमारी में दोनों शिक्षकों के घर से सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं.

छापेमारी में शामिल टीम को कई डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं. यह छापेमारी रविवार की देर रात शुरू हुई थी और सोमवार की सुबह तक चली है. सीआईडी और पुलिस की टीम ने शिक्षक रवि कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की. शिक्षक संतोष कुमार के मेदिनीनगर बीएन कॉलेज स्थित हमीदगंज और नौडीहा के घर पर छापेमारी की गई. वहीं शिक्षक रवि शंकर के मेदिनीनगर के बारालोटा स्थित घर में छापेमारी की.

पलामू एसपी ने की छापेमारी की पुष्टि

छापेमारी में पलामू पुलिस की स्पेशल टीम भी शामिल थी और अपराध अनुसंधान विभाग की मदद कर रही थी. इस कार्रवाई में पलामू पुलिस से कई सीनियर अधिकारियों की भी तैनाती की गई थी. इस पूरे घटनाक्रम की पलामू पुलिस अधिक्षक कपिल चौधरी ने पुष्टि की है.