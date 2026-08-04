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JPSC परीक्षा अनियमितता मामलाः सीआईडी ने तीन और आरोपी को किया गिरफ्तार

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

सीआईडी ने दी जानकारी

अपराध अनुसंधान विभाग (CID) झारखंड की ओर से मंगलवार को दी गयी जानकारी के अनुसार, सीआईडी थाना कांड संख्या 16/26 (दिनांक 22 जुलाई 2026) में साक्ष्यों के आधार पर उमेश कुमार, बृजेश्वर भगत और रमेश कुमार को 4 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया है.

सीआईडी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल एवं अभिलेखीय (दस्तावेजी) साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए हैं. इन साक्ष्यों की तकनीकी और कानूनी जांच कर रही है ताकि परीक्षा अनियमितताओं के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके. यह मामला झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है. सीआईडी इस पूरे प्रकरण की कई पहलुओं से जांच कर रही है और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है.

अनुसंधान जारी