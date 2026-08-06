JPSC परीक्षा अनियमितता: सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, पांच और लोग गिरफ्तार
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में रांची और यूपी में छापेमारी की गई, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.
Published : August 6, 2026 at 8:25 AM IST
रांची: जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता मामले में झारखंड सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है. बुधवार को इस मामले में सीआईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही जेपीएससी मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 19 पहुंच गई.
रांची और यूपी में हुई छापेमारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या-16/2026 (22 जुलाई 2026) में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर रांची और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त छापेमारी कर की गई. सीआईडी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा निवासी उमाकांत उरांव, रांची के रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी रक्षक सिंह शामिल हैं.
एजेंट के रूप में कर रहा था काम
सीआईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि जांच में पता चला है कि उमाकांत उरांव पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर सफल होने के साथ-साथ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने के लिए एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप है. वहीं, रोशन केरकेट्टा और मनोज कुमार पर भी 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर परीक्षा पास करने का आरोप है.
सीआईडी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रक्षक सिंह जेपीएससी परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी TDPL में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है. उस पर भी 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली और अनुचित साधनों के उपयोग से जुड़े होने का आरोप है.
डिजिटल साक्ष्य बरामद
सीआईडी ने छापेमारी के दौरान मामले से जुड़े डिजिटल और अभिलेखीय साक्ष्य भी बरामद किए हैं. सीआईडी का कहना है कि मामले की जांच जारी है. जांच के दौरान प्राप्त होने वाले नए साक्ष्यों के आधार पर आगे भी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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