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JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड की पत्नी और भाई गिरफ्तार

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. सीआईडी ने कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

मास्टरमाइंड के परिवार तक पहुंची जांच

इस मामले की जांच के दौरान सीआईडी ने कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में उसकी पत्नी और भाई अक्षय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर लंबी पूछताछ के बाद देर शाम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी

सीआईडी की ओर से 18 अगस्त को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, JPSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में पहले गिरफ्तार तीन आरोपियों मनोज कुमार, रोशन केरकेट्टा और उमाकांत उरांव को पूछताछ के लिए पांच दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. जांच एजेंसी अब इन तीनों से पूरे मामले में उनकी भूमिका, संपर्क और कथित गड़बड़ी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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