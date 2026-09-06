JSSC-CGL परीक्षा अनियमितता मामले में पलामू का युवक गिरफ्तार, CID ने की कार्रवाई
सीआईडी ने JSSC-CGL परीक्षा अनियमितता केस में पलामू से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट
Published : September 6, 2026 at 9:02 PM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (JSSC-CGL) में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में अपराध अनुसंधान विभाग ने एक और गिरफ्तारी की है. CID ने पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है.
सीआईडी ने दी जानकारी
अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, JSSC-CGL प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में दर्ज CID थाना कांड संख्या 01/2025 में कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी रामलाल राम का बेटा है और वह ग्राम डुमरी, पोस्ट नमोदाग, थाना नौडीहा बाजार, जिला पलामू का निवासी बताया गया है.
गौरतलब है कि सीआईडी की जांच में JSSC-CGL परीक्षा से संबंधित कथित गड़बड़ियों की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. इसी क्रम में संदिग्धों और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ के साथ उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है. कुंदन कुमार की गिरफ्तारी भी इसी जांच का हिस्सा है. JSSC-CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता और अन्य गड़बड़ियों को लेकर पहले से ही जांच चल रही है.
तेज हुई जांच
जेपीएससी-जेसएससी मामले की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है. जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में अब तक कुल 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनमें जेपीएससी से जुड़े मामले में 24 और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में आठ गिरफ्तारियां शामिल हैं. जांच एजेंसी की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी है. 200 से अधिक संदिग्ध और परीक्षा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है, जबकि कुछ आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है.
सीआईडी की जांच का दायरा अब परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से लेकर आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों और कथित तौर पर पैसे देकर परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंच गया है. पूछताछ के दौरान सामने आ रही जानकारियों के आधार पर जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा प्रक्रिया में सेंध किस स्तर पर लगी और इसमें किस-किस की भूमिका रही है.
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