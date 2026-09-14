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जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई, दो गिरफ्तार

झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

CID arrested two individuals in connection with irregularities in JSSC CGL and JPSC exam in Jharkhand
सीआईडी झारखंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
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रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों की जांच कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें एक गिरफ्तारी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में हुई है, जबकि दूसरी कार्रवाई जेपीएससी परीक्षा मामले में की गई है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

सीआईडी ने दी जानकारी

सीआईडी के द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार जेएसएससी-सीजीएल मामले में सीआईडी ने करीब 41 वर्षीय दिलीप कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है. वह पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के केंदा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है.

सीआईडी के अनुसार, जांच के दौरान जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने में उसकी भूमिका सामने आई. इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है.

जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में जुटाए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिलीप कुमार पासवान की संलिप्तता सामने आई. हालांकि, फिलहाल आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभ्यर्थियों को किस तरीके से अनुचित लाभ पहुंचाया गया था और इस मामले में किसी तरह के आर्थिक लेन-देन की पुष्टि हुई है या नहीं.

जेपीएससी मामले में कोचिंग संचालक गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई जेपीएससी से जुड़े सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में हुई. इस मामले में सीआईडी ने प्राथमिकी अभियुक्त संजीत कुमार (38) को गिरफ्तार किया है. संजीत कुमार रांची स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक बताए गए हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक, जेपीएससी परीक्षा से जुड़े मामले की जांच के दौरान संजीत कुमार की भूमिका कथित एजेंट के रूप में सामने आई. इसके बाद सीआईडी ने उसे गिरफ्तार किया. न्यायालय में पेशी के बाद उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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