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जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई, दो गिरफ्तार

रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों की जांच कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें एक गिरफ्तारी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में हुई है, जबकि दूसरी कार्रवाई जेपीएससी परीक्षा मामले में की गई है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

सीआईडी ने दी जानकारी

सीआईडी के द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार जेएसएससी-सीजीएल मामले में सीआईडी ने करीब 41 वर्षीय दिलीप कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है. वह पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के केंदा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है.

सीआईडी के अनुसार, जांच के दौरान जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने में उसकी भूमिका सामने आई. इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है.

जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में जुटाए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिलीप कुमार पासवान की संलिप्तता सामने आई. हालांकि, फिलहाल आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभ्यर्थियों को किस तरीके से अनुचित लाभ पहुंचाया गया था और इस मामले में किसी तरह के आर्थिक लेन-देन की पुष्टि हुई है या नहीं.