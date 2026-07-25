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सीआईडी की कार्रवाईः झारखंड लोक सेवा आयोग के कर्मचारी सहित दो गिरफ्तार

झारखंड लोक सेवा आयोग भवन (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. सीआईडी ने इस मामले में जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार तथा अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है.

लगातार चल रही है कार्रवाई

सीआईडी की ओर से शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026, दिनांक 22 जुलाई 2026 में दर्ज मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. सीआईडी के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार तथा अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है.

सीआईडी के अनुसार मामले के अरविंद कुमार मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी है. वही सोनू के द्वारा जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता के इशारे पर ओएमआर शीट समेत अन्य डिजिटल हेरफेर में मददगार की भूमिका निभायी जाती थी.

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