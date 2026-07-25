सीआईडी की कार्रवाईः झारखंड लोक सेवा आयोग के कर्मचारी सहित दो गिरफ्तार
जेपीएससी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : July 25, 2026 at 9:12 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. सीआईडी ने इस मामले में जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार तथा अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है.
लगातार चल रही है कार्रवाई
सीआईडी की ओर से शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026, दिनांक 22 जुलाई 2026 में दर्ज मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. सीआईडी के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार तथा अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है.
सीआईडी के अनुसार मामले के अरविंद कुमार मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी है. वही सोनू के द्वारा जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता के इशारे पर ओएमआर शीट समेत अन्य डिजिटल हेरफेर में मददगार की भूमिका निभायी जाती थी.
रिमांड पर पांचों आरोपियो से हुई पूछताछ
वहीं शनिवार को पूर्व में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लेकर सीआईडी मुख्यालय पहुंची. जेपीएससी की परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता वर्मा, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर और बाद में बीएसओ के तौर पर काम कर रहे अभय कुमार तिवारी, टीडीपीएल के कर्मी मो उस्मान और मो एबाद से पूछताछ की गई.
पहले सभी आरोपियों से अलग अलग एसआईटी टीम ने पूछताछ की, इसके बाद जेपीएससी की किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, आरोपियों के द्वारा किस मॉड्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें किन किन लोगों की भागीदारी रही, इन पहलुओं पर पूछताछ की गई. आरोपियों को बाद में श्वेता गुप्ता के सामने बैठाकर भी पूछताछ किया गया. सभी आरोपियों से रविवार को भी सीआईडी पूछताछ करेगी.
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