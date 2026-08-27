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JSSC-CGL परीक्षा अनियमितता मामला: सीआईडी ने दिल्ली से दो को दबोचा

जेएसएसी सीजीएल परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

CID arrested two from Delhi in connection with JSSC CGL exam irregularities case
झारखंड सीआईडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 11:04 PM IST

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रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से आयोजित झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 में की गई है.

क्या है पूरा मामला

सीआईडी के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी में यह बताया गया है कि JSSC की ओर से 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही थी. इसी मामले में दिल्ली में छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में सोमांश प्रकाश (पिता भरतजी तिवारी, निवासी असकामिनी नगर, रोहतास, बिहार) शामिल है. वर्तमान में उसका पता दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र का बताया गया है. सीआईडी ने उसके सहयोगी राहुल कुमार (पिता संजय कुमार मिश्रा, निवासी वैशाली, बिहार) को भी गिरफ्तार किया है. वर्तमान में राहुल कुमार भी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में रह रहा था.

बता दें कि जेएसएसी सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा-2023 में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है. इस मामले की जांच के क्रम में ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है.

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