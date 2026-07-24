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जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामलाः सीआईडी ने टीडीपीएल के तीन कर्मचारी को किया गिरफ्तार

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जिसें TDPL (TSR Data Processing Private Limited) के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस संबंध में CID थाना कांड संख्या 16/2026 दिनांक 22 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया था. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही रांची पुलिस के सहयोग से रांची के कुछ क्षेत्रों में स्थित दो होटलों में भी छापेमारी की गई, जहां से जांच से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए हैं.

पहले से गिरफ्तार पांच आरोपी पुलिस रिमांड पर

सीआईडी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को भी पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ कर परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के नेटवर्क, तकनीकी प्रक्रिया और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

एसआईटी कर रही पूरे मामले की जांच

जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे भी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. सीआईडी के अनुसार जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे-वैसे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.