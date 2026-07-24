जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामलाः सीआईडी ने टीडीपीएल के तीन कर्मचारी को किया गिरफ्तार
रांची में सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कार्रवाई की है.
Published : July 24, 2026 at 9:00 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जिसें TDPL (TSR Data Processing Private Limited) के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस संबंध में CID थाना कांड संख्या 16/2026 दिनांक 22 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया था. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही रांची पुलिस के सहयोग से रांची के कुछ क्षेत्रों में स्थित दो होटलों में भी छापेमारी की गई, जहां से जांच से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए हैं.
पहले से गिरफ्तार पांच आरोपी पुलिस रिमांड पर
सीआईडी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को भी पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ कर परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के नेटवर्क, तकनीकी प्रक्रिया और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
एसआईटी कर रही पूरे मामले की जांच
जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे भी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. सीआईडी के अनुसार जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे-वैसे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
लोगों से मांगी गई सूचना
दूसरी तरफ सीआईडी ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है. यदि किसी व्यक्ति के पास इस मामले से संबंधित कोई सूचना, दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, तो वह मोबाइल नंबर 9934309058 अथवा ई-मेल आईडी complaintjpsc-cid@jhpolice.gov.in पर साझा कर सकता है.विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
जांच का दायरा बढ़ने की संभावना
तीन और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि JPSC परीक्षा अनियमितता मामले की जांच अब और व्यापक होगी. सीआईडी इस बात की पड़ताल कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी संगठित नेटवर्क, तकनीकी हेरफेर या अन्य व्यक्तियों की क्या भूमिका रही, आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या बड़े खुलासे होने की सम्भवना है.
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