ETV Bharat / state

JPSC-CGL Exam गड़बड़ी मामले में देवघर से सुधाकर यादव गिरफ्तार, सीआईडी ले गई रांची

जेपीएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने देवघर से एक युवक को गिरफ्तार किया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

CID arrested man from Deoghar in connection with irregularities in JPSC CGL exam
झारखंड सीआईडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 12:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अभ्यर्थियों से पैसे लेकर परीक्षा में मदद करने के मामले में CID की टीम ने देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान सुधाकर यादव के रूप में हुई है. इस कार्रवाई में मोहनपुर थाना पुलिस ने CID की टीम का सहयोग किया.

मोहनपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि CID की टीम से मिली सूचना के आधार पर मोहनपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुधाकर यादव को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, सुधाकर यादव पर आरोप है कि वह JPSC-CGL परीक्षा में अभ्यर्थियों से आर्थिक लेन-देन कर उन्हें परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने के नाम पर कथित सेटिंग कराने में शामिल था. जांच के दौरान करीब दो दर्जन अभ्यर्थियों के साथ कथित तौर पर सेटिंग किए जाने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है.

जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि अलग-अलग जिलों के करीब 1200 अभ्यर्थियों को एक जगह एकत्रित कर परीक्षा से जुड़े सवाल-जवाब रटाए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, इस पूरे नेटवर्क में सुधाकर यादव की वास्तविक भूमिका क्या थी, यह CID की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

बताया जा रहा है कि सुधाकर यादव वर्ष 2018 से रांची सचिवालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है. CID अब उसके बैंक खातों, मोबाइल फोन और संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी खंगाल रही है. इसके अलावा परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े आर्थिक लेन-देन और अन्य कड़ियों की भी जांच की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद सुधाकर यादव को ट्रांजिट रिमांड पर CID की टीम रांची ले गई है, जहां उससे पूरे मामले को लेकर सघन पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

JPSC-CGL परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के दौरान देवघर से हुई यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस कार्रवाई में मोहनपुर थाना पुलिस के सहयोग को भी अहम माना जा रहा है. हालांकि, सुधाकर यादव की भूमिका और उस पर लगे आरोपों की पूरी तस्वीर CID की आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

बता दें कि 13वी/14वी JPSC-CGL परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर सरकार ने सीआईडी से जांच कराने की बात कही है. जिसके बाद सीआईडी लगातार पूरे मामले में जांच कर रही है.

इसे भी पढे़ं- सीआईडी ने कोडरमा से दो युवकों को किया गिरफ्तार, JPSC और JSSC की नियुक्ति परीक्षाओं धांधली का आरोप

इसे भी पढे़ं- परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर हो कार्रवाई, CGL चयनित अभ्यर्थियों की दलील, नियुक्ति न रोकी जाए

इसे भी पढे़ं- SPECIAL: JPSC परीक्षा घोटाला: अभय तिवारी चलाता था कथित ‘सेटिंग’ का खेल! सामने आई पूरी कहानी

TAGGED:

जेपीएससी अभ्यर्थियों से पैसा लेनदेन
JPSC CGL EXAM
CID ARRESTED MAN
DEOGHAR
JPSC CGL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.