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JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, चार सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में कथित अनियमितता के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सीआईडी ने इस मामले में परीक्षा में सफल रहे चार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है.

गिरफ्तार अभ्यर्थियों का ब्यौरा

सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता से संबंधित मामले की जांच के दौरान चार सफल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभ्यर्थियों में दीपक कुमार (निवासी डुप्लेक्स सनशाइन अपार्टमेंट, श्यामली होटल के पास, नावाडीह, धनबाद), उमेश कुमार राय (मूल निवासी जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार, वर्तमान पता दुग्दा, बोकारो), विजय कुमार तिवारी (निवासी धनबाद जिला के राजगंज थाना क्षेत्र के धड़कीडो गांव) और आनंद कुमार सिंह (मूल निवासी सारण, बिहार) है. इनका वर्तमान पता सुदामडीह, धनबाद बताया गया है.

कांड संख्या 01/2025 में चल रही जांच

प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई CID थाना कांड संख्या 01/2025 में की गई है. मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में अनियमितता से जुड़ा है. चारों आरोपी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बताए गए हैं.