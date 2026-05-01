बोकारो ट्रेजरी घोटले में एक और गिरफ्तारी, सीआईडी के शिकंजे में आरक्षी काजल मंडल
ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी ने बोकारो जिला में पदस्थापित आरक्षी को गिरफ्तार किया है.
Published : May 1, 2026 at 6:07 PM IST
रांचीः ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए हुए सीआईडी ने बोकारो जिला में पदस्थापित आरक्षी काजल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
ट्रेजरी घोटाले की जांच कर रही सीआईडी की स्पेशल टीम ने जांच के क्रम में एक अन्य आरोपी काजल मंडल को गिरफ्तार किया है. काजल मंडल बोकारो जिला में आरक्षी के पद पर कार्यरत था और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लेखा शाखा में प्रतिनियुक्त था.
सीआईडी के द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी काजल मंडल पहले से गिरफ्तार मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडेय का सहयोगी रहा है. जांच में खुलासा हुआ कि कौशल पांडेय के खाते से भेजी गई राशि और यात्रा मद से प्राप्त धन में से कुल 8.75 लाख रुपये की निकासी की गई थी. यह पूरी राशि काजल मंडल के पास ही भेजी गई थी. आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर यह राशि उसके बोकारो स्थित आवास से बरामद की गई है.
लगातार कार्रवाई जारी, अब तक बोकारो से तीन गिरफ्तार
बता दें कि करोड़ों रुपये के ट्रेजरी घोटाले में केवल बोकारो से ही तीन को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों में कौशल कुमार पांडेय (लेखापाल), सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह (गृह रक्षक वाहिनी) एसओजी जवान अशोक कुमार भंडारी (लेखा शाखा) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
संपत्ति भी की जा रही है जब्त
सीआईडी के प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ट्रेजरी घोटाले में कार्रवाई लगातार जारी है. जांच के दौरान सीआईडी ने कई अहम संपत्तियों और दस्तावेजों को जब्त किया है. इसमें तेलीडीह, बोकारो स्थित 4.08 डिसमिल भूमि से संबंधित कागजात और उस पर निर्मित तीन मंजिला मकान शामिल है.
इसके अलावा 4.98 डिसमिल भूमि के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. इसके साथ साथ बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 93 लाख रुपये और 18 लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज (सीज) किया गया है. साथ ही, 8.75 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.
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