ट्रेजरी घोटाला केस में CID की कार्रवाई, बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त सतीश कुमार गिरफ्तार
ट्रेजरी घोटाला केस में सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है.
Published : April 27, 2026 at 5:37 PM IST
रांची/बोकारो: बोकारो ट्रेजरी से अवैध राशि निकासी मामले में सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई है, जो गृह रक्षक वाहिनी से जुड़ा है और बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त था.
1.06 करोड़ की संदिग्ध राशि के लेनदेन का पर्दाफाश
सीआईडी की जांच में सतीश कुमार के बैंक खाते में लगभग 1.06 करोड़ की संदिग्ध राशि के लेनदेन का खुलासा हुआ है. इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि वह इस मामले में पहले से गिरफ्तार मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पाण्डेय का सहयोगी था.
जांच के दौरान सीआईडी ने 43 लाख की राशि को होल्ड/फ्रीज भी कर दी है, जिससे घोटाले की परत और खुलने की संभावना जताई जा रही है.
ट्रेजरी घोटाले के बाद स्पेशल टीम का हुआ गठन
बता दें कि बोकारो और हजारीबाग के ट्रेजरी घोटाले के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए सीआईडी की एक विशेष टीम का गठन किया है. इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी पंकज कंबोज कर रहे हैं. टीम में एक डीआईजी, दो एसपी, तीन डीएसपी और दो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
सीआईडी की टीम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस पूरी कार्रवाई और जांच की प्रगति की जानकारी दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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