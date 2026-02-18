ETV Bharat / state

साइबर क्राइम के लिए मानव तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी के तहत दर्ज हुआ था कांड

रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में जमशेदपुर में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. जमशेदपुर का रहने वाला सरताज आलम बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें विदेश भेज कर साइबर ठगी काम करवाता था.

साइबर ठगी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल सरताज आलम को झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है. साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी युवाओं को बैंकॉक के केके पार्क में स्थित साइबर स्कैम कंपाउंड में मानव तस्करी कर भेजता था, जहां उन्हें जबरन ऑनलाइन ठगी में झोंक दिया जाता था.

युवाओं को इस तरह झांसे में लेता था

यह गिरोह टेक्निकल रूप से दक्ष बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाता था. बेरोजगार युवकों को बैंकॉक में बेहतरीन नौकरी का झांसा देकर ले जाया जाता था, लेकिन जब बेरोजगार युवक बैंकॉक पहुंचते थे तब उनसे साइबर ठगी का काम करवाया जाता था. मामले में सरताज आलम को जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया.

जांच में यह भी पता चला कि सरताज आलम विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर झारखंड में नौकरी तलाशने वाले युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरी का लालच देता था. विदेश पहुंचाने के बाद उन्हें निवेश घोटाले, डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जाता था.

दर्ज हुआ था कांड

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में 9 दिसंबर 2025 को कांड संख्या 154/25 दर्ज किया गया था. यह मामला बीएनएस की धाराओं 127 (4), 137, 140 (3), 143, 308 (2), 61 (2) तथा आईटी एक्ट की धाराओं 66 (8), 60 (C), 56(D) और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 10/24 के तहत दर्ज था.