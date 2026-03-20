GAIL India के नाम पर 19.85 लाख की ठगी, CID ने हजारीबाग से 3 साइबर अपराधी दबोचे
सीआईडी के साइबर क्राइम थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन शातिर आरोपियों को हजारीबाग से गिरफ्तार किया है.
Published : March 20, 2026 at 7:58 AM IST
रांची: राजधानी रांची में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें अपराधियों ने गूगल सर्च इंजन का सहारा लेकर एक व्यक्ति से करीब 19.85 लाख रुपये ठग लिए. मामले में सीआईडी के साइबर क्राइम थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन शातिर आरोपियों को हजारीबाग से गिरफ्तार किया है.
साइबर पुलिस के मुताबिक, ठगों ने GAIL India के नाम पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर डाल रखा था. पीड़ित ने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, लेकिन सर्च रिजल्ट में दिखा नंबर असली नहीं बल्कि ठगों का था. आरोपियों ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर पीड़ित से संपर्क किया और प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा. लिंक के जरिए बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली गई, जिसके बाद खाते से करीब 19 लाख 85 हजार रुपये निकाल लिए गए.
हजारीबाग से तीन आरोपी गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद सीआईडी की साइबर टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से तीन आरोपियों रवि कुमार साव, अरुण कुमार ठाकुर और नारायण कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है.
सावधानी की अपील
साइबर पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि गूगल सर्च में दिख रहे किसी भी कस्टमर केयर नंबर पर बिना सत्यापन भरोसा न करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें. किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है.
ये भी पढ़ें- साइबर ठगी के बड़े गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार
धनबाद में साइबर क्राइम के दो मामलों में पुलिस को सफलता, दो आरोपी गिरफ्तार