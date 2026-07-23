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सीआईडी के हत्थे चढ़ा JPSC-JSSC परीक्षा लेने वाली एजेंसी का मैनेजर, BSO परीक्षा का रह चुका टॉपर

सीआईडी ने गोड्डा के पोड़ैयाहाट के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय तिवारी को गिरफ्तार किया है.

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प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय तिवारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
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गोड्डा: झारखंड सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सीआईडी ने उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी में गोड्डा के पोड़ैयाहाट के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय तिवारी भी शामिल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सीआईडी की टीम ने देर रात पोड़ैयाहाट प्रखंड के बांझी रोड स्थित अभय तिवारी के आवास पर छापेमारी की. जहां मौके से पांच लाख नकद मिलने की बात कही जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि अभय तिवारी TDPL (टाटा डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) में मैनेजर हैं, जो JSSC एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, और प्रखंड आपूर्ति परीक्षा में स्टेट टॉपर रह चुके हैं. उन्होंने पहले भी कई एग्जाम पास किए हैं. इस बार उन्होंने जेपीएससी पीटी परीक्षा भी क्वालीफाई किया है.

सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा घोटाला मामले में JPSC के उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, TDPL के निदेशक रामबीर सिंह के अलावा अभय तिवारी, मो. उस्मान और मो एबाद को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लोगों के सामने बहुत कम आते थे. जिसके चलते उन्हें स्थानीय स्तर पर लोग कम जानते हैं. वे देवघर जिला के मार्गोमुंडा के रहने वाले हैं.

चर्चा है कि जिन अन्य लोगों की नियुक्ति पर संदेह है, उन पर भी गाज गिर सकती है. सीआईडी के अनुसार अभय तिवारी पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी का आरोप हैं. इसी के आधार पर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ कई साक्ष्य भी मिले हैं.

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JPSC परीक्षा में अनियमितता
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जेपीएससी परीक्षा घोटाला
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