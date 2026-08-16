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जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामलाः पलामू में सीआईडी और पुलिस की छापेमारी

पलामूः झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी में हुई गड़बड़ी के मामले में सीआईडी और पलामू पुलिस का संयुक्त टीम ने एक बार फिर से छापेमारी किया है.

दरअसल, जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी के मामले में पलामू में दो शिक्षक आरोपी हैं और दोनों फरार चल रहे हैं. दोनों शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए सीआईडी और पलामू पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बार छापेमारी की है.

इससे पहले 12 अगस्त को सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. उस दौरान भी दोनों शिक्षक घर से फरार मिले थे. इससे पहले 3 अगस्त को पलामू के मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में सीआईडी और पलामू पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी. इस छापेमारी में शिक्षक संतोष कुमार सिंह के नौडीहा बाजार और मेदिनीनगर के हमीदगंज स्थित घर से जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े हुए कई दस्तावेज बरामद हुए. वहीं मेदिनीनगर के हनुमान नगर में सीआईडी और पलामू पुलिस ने संयुक्त रूप से शिक्षक रविशंकर के घर पर छापेमारी की.

मेदिनीनगर केटाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि दोनों आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई है दोनों शिक्षक फरार चल रहे है. उन्होंने बताया कि छापेमारी में सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम शामिल थी.