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जेपीएससी गड़बड़ी मामले में पलामू में सीआईडी की कार्रवाई, शिक्षक के घर चिपकाया इश्तेहार

नोटिस चिपकाती CID की टीम ( Etv Bharat )

पलामूः झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के मामले में सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. गड़बड़ी के आरोपी शिक्षक संतोष कुमार सिंह के घर पर सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने छापेमारी की और इश्तेहार चिपकाया है.

सीआईडी और पलामू पुलिस ने कई बार छापेमारी की