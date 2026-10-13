जेपीएससी गड़बड़ी मामले में पलामू में सीआईडी की कार्रवाई, शिक्षक के घर चिपकाया इश्तेहार

जेपीएससी गड़बड़ी मामले में पलामू में सीआईडी की कार्रवाई, शिक्षक के घर चिपकाया इश्तेहार
CID और पलामू पुलिस की टीम ने JSSC में गड़बड़ी के मामले को लेकर एक टीचर के घर पर नोटिस चिपकाया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 2:24 PM IST
पलामूः झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के मामले में सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. गड़बड़ी के आरोपी शिक्षक संतोष कुमार सिंह के घर पर सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने छापेमारी की और इश्तेहार चिपकाया है.
सीआईडी और पलामू पुलिस ने कई बार छापेमारी की
दरअसल संतोष कुमार सिंह मूल रूप से पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और फिलहाल मेदिनीनगर के हमीदगंज के इलाके में बीएन कॉलेज के इलाके में रह रहा था. सीआईडी की टीम ने सबसे पहले तीन अगस्त को संतोष कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की थी और फिर 12 अगस्त को दूसरी बार छापेमारी की. सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम संतोष कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए तीन से अधिक बार छापेमारी कर चुकी है लेकिन वह फरार है.
संतोष कुमार सिंह फरार है
सीआईडी की टीम एक बार फिर से पलामू पहुंची और जिला पुलिस के सहयोग से संतोष कुमार सिंह के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया. संतोष कुमार सिंह शिक्षक है और वह लगातार फरार चल रहा है.
सीआईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया
छापेमारी के दौरान संतोष कुमार सिंह के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जेएसएससी सीजीएल से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए थे. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सीआईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया है और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें:
JPSC परीक्षा घोटाला: अभय तिवारी चलाता था कथित ‘सेटिंग’ का खेल! सामने आई पूरी कहानी
JPSC की 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर HC में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं का दावा- न पेपर लीक, न मनी ट्रेल के सबूत
एल खियांग्ते पर हैं कितने आरोप! ब्लैकलिस्टेड को परीक्षा का काम देने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ तक