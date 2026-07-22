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JPSC चेयरमैन एल खियांग्ते ने की इस्तीफे की पेशकश, CID की बड़ी कार्रवाई!

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) मामले में CID की कार्रवाई के बाद विवाद और गहरा गया है. जानकारी के मुताबीक कार्रवाई के बीच आयोग के चेयरमैन एल खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है. वहीं दूसरी ओर परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने JPSC की असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटनाक्रम ने राज्य की सबसे अहम भर्ती एजेंसी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

राज्य सरकार की अनुशंसा पर किया गया था नियुक्त

सूत्रों के अनुसार, झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी एल खियांग्ते को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद फरवरी 2025 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था. हालांकि, उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस्तीफे का घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

CID की ताबड़तोड़ कार्रवाई, हिरासत में चार पदाधिकारी

JPSC की 14वीं पीटी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों की जांच के क्रम में मंगलवार को CID और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आयोग की असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत चार लोगों को हिरासत में लिया. सभी से गहन पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या साजिश की संभावना को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.

परीक्षा कराने वाली एजेंसी का दफ्तर सील

जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीम ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL के ठिकानों पर भी छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान एजेंसी से जुड़े तीन लोगों को हिरासत में लिया गया और कार्यालय को सील कर दिया गया. छापेमारी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इन डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी.