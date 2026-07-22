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JPSC चेयरमैन एल खियांग्ते ने की इस्तीफे की पेशकश, CID की बड़ी कार्रवाई!

JPSC से जुड़े विवाद को लेकर सीआईडी की कार्रवाई जारी है. वहीं आयोग के चयरमैन के इस्तीफे की भी खबर है.

CID action regarding controversy linked to JPSC in Ranchi
झारखंड लोक सेवा आयोग भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
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रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) मामले में CID की कार्रवाई के बाद विवाद और गहरा गया है. जानकारी के मुताबीक कार्रवाई के बीच आयोग के चेयरमैन एल खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है. वहीं दूसरी ओर परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने JPSC की असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटनाक्रम ने राज्य की सबसे अहम भर्ती एजेंसी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

राज्य सरकार की अनुशंसा पर किया गया था नियुक्त

सूत्रों के अनुसार, झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी एल खियांग्ते को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद फरवरी 2025 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था. हालांकि, उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस्तीफे का घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

CID की ताबड़तोड़ कार्रवाई, हिरासत में चार पदाधिकारी

JPSC की 14वीं पीटी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों की जांच के क्रम में मंगलवार को CID और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आयोग की असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत चार लोगों को हिरासत में लिया. सभी से गहन पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या साजिश की संभावना को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.

परीक्षा कराने वाली एजेंसी का दफ्तर सील

जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीम ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL के ठिकानों पर भी छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान एजेंसी से जुड़े तीन लोगों को हिरासत में लिया गया और कार्यालय को सील कर दिया गया. छापेमारी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इन डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी.

14वीं JPSC परीक्षा को लेकर विपक्ष का हमला तेज

इधर, 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि परीक्षा परिणाम आधी रात में जारी किया गया और उस पर आयोग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे. संगठन का यह भी आरोप है कि कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया और उत्तर प्रदेश में कथित रूप से ब्लैकलिस्टेड रही एजेंसी को भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई.

आज विभिन्न राजनीतिक सरगर्मियों के बीच झारखंड से समाचार है कि जेपीएससी में सीआईडी की छापेमारी चल रही है. साथ ही देर रात तक छापेमारी के बाद एक और खबर आ रही है कि जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है. हमने पहले ही कहा था कि झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है. झारखंड सरकार की ये कार्रवाई न्याय की दिशा में आगे बढ़ने वाली कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनदबाव का असर है:- अमर बाउरी, महामंत्री, प्रदेश भाजपा

22 जुलाई को JPSC घेराव का ऐलान

जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 22 जुलाई को JPSC कार्यालय के घेराव की घोषणा की है. इसके पूर्व 21 जुलाई की शाम कार्यकर्ताओं ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया. संगठन का कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. ऐसे में JPSC विवाद अब प्रशासनिक जांच के साथ-साथ राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है.

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