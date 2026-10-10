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JSSC-CGL case: बेटे के बाद पिता भी गिरफ्तार, दुग्धा के बीसीसीएल क्वार्टर से जुड़ा है नाम

झारखंड सीआईडी ( ETVB Bharat )

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और सेटिंग के मामले में सीआईडी ने बोकारो के दुग्धा से 62 वर्षीय सुरेश राय को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि उनके आवास पर 30 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे. गिरफ्तारी के बाद सुरेश राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में आरोपी के बेटे उमेश राय की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है.