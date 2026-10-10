JSSC-CGL case: बेटे के बाद पिता भी गिरफ्तार, दुग्धा के बीसीसीएल क्वार्टर से जुड़ा है नाम

JSSC-CGL case: बेटे के बाद पिता भी गिरफ्तार, दुग्धा के बीसीसीएल क्वार्टर से जुड़ा है नाम
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा मामले में बेटे के बाद पिता भी सीआईडी के शिकंजे में आ गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:14 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और सेटिंग के मामले में सीआईडी ने बोकारो के दुग्धा से 62 वर्षीय सुरेश राय को गिरफ्तार किया है.
आरोप है कि उनके आवास पर 30 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे. गिरफ्तारी के बाद सुरेश राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में आरोपी के बेटे उमेश राय की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है.
सुरेश राय के घर पर हुई थी सेटिंग
सीआईडी की जांच में दुग्धा स्थित न्यू बीसीसीएल कॉलोनी के क्वार्टर नंबर एम-25/3 की भूमिका सामने आई थी. यह क्वार्टर सुरेश राय का आवास है. सीआईडी की ओर से अदालत में पेश की गई जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर 2024 को यहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जुटाया गया था.
बता दें कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी यानी परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले अभ्यर्थियों को एक जगह इकट्ठा किया गया था.
मोबाइल जमा कराए, फिर याद कराए गए सवाल-जवाब
सीआईडी की जांच सामग्री के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले कथित तौर पर प्रश्न-उत्तर उपलब्ध कराए गए थे. आरोप है कि रितेश सिंह उर्फ मुन्ना और मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह ये सामग्री लेकर क्वार्टर पहुंचे थे. वहां मौजूद अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए और उन्हें उपलब्ध कराए गए प्रश्नों के उत्तर याद करने को कहा गया. जांच में यह भी दावा किया गया है कि क्वार्टर में अभ्यर्थियों को जो प्रश्न-उत्तर सामग्री दी गई थी, उसमें शामिल सवाल बाद में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते थे.
अभ्यर्थियों की संख्या और पैसे को लेकर भी बातचीत
सीआईडी के मुताबिक, सुरेश राय के बेटे उमेश कुमार राय से संबंधित बयान में अभ्यर्थियों को जुटाने, उनकी संख्या तय करने और कथित तौर पर परीक्षा में चयन सुनिश्चित कराने के एवज में पैसे के लेन-देन को लेकर बातचीत का उल्लेख है.
जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. इसमें अभ्यर्थियों को जुटाने से लेकर प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने और उन्हें परीक्षा से पहले याद कराने तक की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. इसी कड़ी में अब सुरेश राय की भी गिरफ्तारी हुई है. सुरेश राय की गिरफ्तारी को सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है, उनके बेटे उमेश राय की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है.
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