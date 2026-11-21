5 साल की सजा काटकर जेल से लौटी बहन ने फिर किया बड़ा कांड, CIB ने भाई के साथ दबोचा
Bhagalpur Ganja Smuggler Arrested: CIB ने भाई-बहन को हिरासत में लिया है. दोनों गांजे की बड़ी खेप दिल्ली पहुंचा रहे थे. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : November 21, 2026 at 1:44 PM IST
भागलपुर: रिश्ते में भाई-बहन, लेकिन आरोप गांजा तस्करी के धंधे में साथ देने का है. बहन पहले ही गांजा तस्करी में पांच साल की सजा काट चुकी है, और अब भाई संग खेप दिल्ली पहुंचाने की तैयारी में थी. सीआईबी जमालपुर की टीम ने सुलतानगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो पर छापेमारी कर दोनों को 32 किलो 190 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में 16 लाख की कीमत
बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार महिला नवगछिया की रहने वाली है, जबकि उसका भाई पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है. इस कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और दिल्ली में इसे किसके हवाले किया जाना था.
गुप्त सूचना पर घेराबंदी और तलाशी
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सीआईबी जमालपुर की टीम को सुलतानगंज रेलवे स्टेशन पर गांजे की तस्करी से जुड़ी गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या दो पर निगरानी शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में मौजूद एक महिला और पुरुष को रोककर तलाशी ली गई.
तलाशी के दौरान उनके पास से 32 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के भाई-बहन होने की बात सामने आई. टीम के मुताबिक, दोनों गांजे की खेप लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में थे.
बहन पहले काट चुकी है 5 साल की सजा
गिरफ्तार युवक की पहचान रंजीत कुमार के रूप में की गई है, जो पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि सीआईबी टीम के अनुसार, युवती पहले भी गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है और पांच साल की सजा काट चुकी है. इसके बावजूद उसका नाम एक बार फिर गांजा तस्करी के मामले में सामने आया है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में 16 लाख गांजे की कीमत
बरामद गांजे की कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है. हालांकि, जांच एजेंसियों के सामने अभी कई बड़े सवाल हैं. गांजे की खेप आखिर कहां से लाई गई थी? क्या पूर्णिया और नवगछिया से इसका कोई बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा था?
दिल्ली में गांजा किस व्यक्ति या गिरोह को सौंपा जाना था? क्या इस तस्करी में अन्य लोग भी शामिल हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियों की नजर गांजे की सप्लाई चेन और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क पर है.
जीआरपी भागलपुर को सौंपे गए आरोपित
सीआईबी जमालपुर की टीम ने बरामद 32 किलो 190 ग्राम गांजे और दोनों गिरफ्तार आरोपितों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी भागलपुर को सौंप दिया है. पूरी कार्रवाई सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ अजय कुमार की निगरानी में की गई.
मौके पर कांस्टेबल कन्हैया कुमार, लक्ष्मी सिंह सहित अन्य जवान मौजूद थे. अब जांच का दायरा केवल गिरफ्तार भाई-बहन तक सीमित नहीं है. पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गांजे के असली सप्लायर और दिल्ली में इसके खरीदार तक पहुंचना है. यदि पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आते हैं, तो इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.
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