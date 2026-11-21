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5 साल की सजा काटकर जेल से लौटी बहन ने फिर किया बड़ा कांड, CIB ने भाई के साथ दबोचा

CIB ने 32 किलो 190 ग्राम गांजा किया जब्त ( ETV Bharat )

भागलपुर: रिश्ते में भाई-बहन, लेकिन आरोप गांजा तस्करी के धंधे में साथ देने का है. बहन पहले ही गांजा तस्करी में पांच साल की सजा काट चुकी है, और अब भाई संग खेप दिल्ली पहुंचाने की तैयारी में थी. सीआईबी जमालपुर की टीम ने सुलतानगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो पर छापेमारी कर दोनों को 32 किलो 190 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 16 लाख की कीमत