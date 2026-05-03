करनाल में मुठभेड़ के बाद 2 शूटर्स अरेस्ट, म्यूजिक ऑफिस पर दोबारा फायरिंग की तैयारी थी, हथियार भी बरामद
हरियाणा के करनाल में म्यूज़िक कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग की साज़िश रच रहे दो शूटर्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है.
Published : May 3, 2026 at 3:46 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 4:04 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल में एक बड़ी वारदात होने से पहले ही पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को काबू कर लिया. सागा म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर दोबारा फायरिंग की साजिश रच रहे आरोपी रौनक और इमरान को CIA-2 टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. एनकाउंटर के दौरान दोनों की टांगों में गोली लगी, जिसके बाद इलाज कराकर आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी.
वारदात से पहले ही पुलिस का शिकंजा : मधुबन थाना पुलिस जांच अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक, 12 अप्रैल की शाम वाजिदा गांव के पास आरोपियों का CIA टीम से आमना-सामना हुआ. आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों शूटर्स घायल हो गए. मौके से उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दीपक नांदल गैंग से जुड़े तार : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रौनक और इमरान का संबंध दीपक नांदल गैंग से है. इससे पहले भी करनाल के अल्फा सिटी इलाके में हुई फायरिंग की घटना में ये शामिल थे. पुलिस को आशंका है कि ये गैंग क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है.
दोबारा हमले की थी पूरी तैयारी : पुलिस के अनुसार, आरोपी एक बार फिर अल्फा सिटी स्थित सागा म्यूजिक कंपनी को निशाना बनाने की फिराक में थे. वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों ने इलाके की रेकी भी कर ली थी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनाल पहुंचे थे.
हथियारों का जखीरा बरामद : गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो रिवॉल्वर, 106 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोल बरामद किए हैं. ये बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आरोपी बड़ी वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी में थे.
रिमांड में खुलेंगे कई राज : आज कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. इस दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, फंडिंग, ठहरने के ठिकानों और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. साथ ही पानीपत और अन्य स्थानों पर जिन अज्ञात लोगों से हथियार मिले, उनकी भी तलाश की जाएगी.
होटल में ठहरकर की गई थी रेकी : जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी वारदात से पहले एक होटल में रुके थे और वहीं से उन्होंने सागा म्यूजिक कंपनी के ऑफिस की गतिविधियों पर नजर रखी. रेकी पूरी करने के बाद आरोपी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.
बड़ी वारदात टली : पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई. अब रिमांड के दौरान इस पूरे नेटवर्क को खंगालकर अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, यूपी का शूटर अर्जुन गोली लगने से घायल, कॉलेज संचालक के घर की थी फायरिंग
ये भी पढ़ें : पलवल में शादी समारोह में बदमाशों का कोहराम, मेहंदी की रस्म में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन के भाई को लगी गोली