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करनाल में मुठभेड़ के बाद 2 शूटर्स अरेस्ट, म्यूजिक ऑफिस पर दोबारा फायरिंग की तैयारी थी, हथियार भी बरामद

करनाल : हरियाणा के करनाल में एक बड़ी वारदात होने से पहले ही पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को काबू कर लिया. सागा म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर दोबारा फायरिंग की साजिश रच रहे आरोपी रौनक और इमरान को CIA-2 टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. एनकाउंटर के दौरान दोनों की टांगों में गोली लगी, जिसके बाद इलाज कराकर आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी.

वारदात से पहले ही पुलिस का शिकंजा : मधुबन थाना पुलिस जांच अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक, 12 अप्रैल की शाम वाजिदा गांव के पास आरोपियों का CIA टीम से आमना-सामना हुआ. आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों शूटर्स घायल हो गए. मौके से उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

करनाल में मुठभेड़ के बाद 2 शूटर्स अरेस्ट (ETV Bharat)

दीपक नांदल गैंग से जुड़े तार : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रौनक और इमरान का संबंध दीपक नांदल गैंग से है. इससे पहले भी करनाल के अल्फा सिटी इलाके में हुई फायरिंग की घटना में ये शामिल थे. पुलिस को आशंका है कि ये गैंग क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है.

दोबारा हमले की थी पूरी तैयारी : पुलिस के अनुसार, आरोपी एक बार फिर अल्फा सिटी स्थित सागा म्यूजिक कंपनी को निशाना बनाने की फिराक में थे. वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों ने इलाके की रेकी भी कर ली थी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनाल पहुंचे थे.

हथियारों का जखीरा बरामद : गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो रिवॉल्वर, 106 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोल बरामद किए हैं. ये बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आरोपी बड़ी वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी में थे.