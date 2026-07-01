CI ने की सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
सीआई धायल हाल ही पदोन्नत हुए थे. कुछ समय पहले ही उनका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से सीआईडी में तबादला हुआ था.
Published : July 1, 2026 at 4:55 PM IST
बीकानेर: पुलिस निरीक्षक श्रवण धायल करणी नगर पुलिस कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में मृत मिले हैं. प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या का मामला माना जा रहा है. वर्ष 2014 बैच के एसआई रहे श्रवण कुछ महीने पहले ही पदोन्नत होकर सीआई बने थे. हाल ही में एसीबी से सीआईडी में तबादला हुआ था. कोलायत के चक विजयसिंहपुरा के निवासी थे. वे व्यक्तिगत कारणों से परेशान थे. पुलिस ने कहा- पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. फिलहाल जांच जारी है.
बीछवाल थानाधिकारी दिग्पाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी. सीआई धायल का कुछ समय पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से सीआईडी में तबादला हुआ था. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत कारणों से परेशान थे. हालांकि, उनकी मौत के पीछे की वास्तविक वजह का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
पढ़ें: बासनी थाने में आत्महत्या मामला: 40 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम, न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे जांच
उन्होंने बताया कि यह घटना बीछवाल थाना क्षेत्र के करणी नगर स्थित पुलिस कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में हुई. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. उन्होंने बताया कि मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.