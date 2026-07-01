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CI ने की सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

बीकानेर: पुलिस निरीक्षक श्रवण धायल करणी नगर पुलिस कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में मृत मिले हैं. प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या का मामला माना जा रहा है. वर्ष 2014 बैच के एसआई रहे श्रवण कुछ महीने पहले ही पदोन्नत होकर सीआई बने थे. हाल ही में एसीबी से सीआईडी में तबादला हुआ था. कोलायत के चक विजयसिंहपुरा के निवासी थे. वे व्यक्तिगत कारणों से परेशान थे. पुलिस ने कहा- पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. फिलहाल जांच जारी है.

बीछवाल थानाधिकारी दिग्पाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी. सीआई धायल का कुछ समय पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से सीआईडी में तबादला हुआ था. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत कारणों से परेशान थे. हालांकि, उनकी मौत के पीछे की वास्तविक वजह का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.