ETV Bharat / state

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आत्महत्या के खतरे को कम करने में निभाएंगे बड़ी भूमिका, CHW को किया जा रहा प्रशिक्षित

रांची के सीआईपी में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

CHWs training at CIP to help curb rising incidence of mental illness and suicidal tendencies in Jharkhand
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथि (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में बढ़ते मानसिक रोग और आत्महत्या की प्रवृति को कम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (CHW) को सीआईपी में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची के मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना "झारखंड में ग्रामीण (जनजातीय) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सीएचडब्ल्यू) के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन" के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज सोमवार को सीआईपी रांची में किया गया.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंडी अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए इस पहल की सराहना करते हुए NHM के अभियान निदेशक ने कहा कि प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, समय पर हस्तक्षेप तथा आत्महत्या रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

CHWs training at CIP to help curb rising incidence of mental illness and suicidal tendencies in Jharkhand
प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल अधिकारी समेत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, राज्य आयुष सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. राजीव कुमार, रिनपास ने पूर्व निदेशक डॉ. अमूल रंजन सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. लाल मांझी सहित कई स्वास्थ्य पदाधिकारी शामिल हुए.

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआईपी के प्रभारी निदेशक डॉ. ए. के. सुधांशु ने की. मंच पर प्रशासनिक पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सूर्यवंशी, मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग के प्रभारी एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ मनोरोग सामाजिक कल्याण पदाधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित रहे.

अपने संबोधनों में सभी अतिथियों ने मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता, आत्महत्या जोखिम की पहचान, समय पर सहायता उपलब्ध कराने तथा समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

इस कार्यक्रम के दौरान एम.फिल. मनोरोग सामाजिक कार्य के विद्यार्थियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम विषय पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया. जिसे उपस्थित प्रतिभागियों एवं अतिथियों ने खूब सराहा.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में रांची जिला के 100 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या जोखिम प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड के पांच जिलों के कुल 500 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. जिससे समुदाय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा आत्महत्या रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

इसे भी पढ़ें- बढ़ती गर्मी से गड़बड़ा रहा लोगों का मानसिक संतुलन, हार्ट अटैक के भी बढ़ रहे चांस, डॉक्टर से जानिए इससे निपटने के उपाय

इसे भी पढ़ें- Jharkhand News: रिम्स और सीआईपी के बीच हुआ एमओयू साइन, राज्य के दो बड़े स्वास्थ्य संस्थान अब एक दूसरे के सहयोग से होंगे मजबूत

इसे भी पढ़ें- Ranchi News: सीआईपी ने पूरे किए 106 साल, अब 500 बेड वाला न्यूरो सर्जरी भवन बनाने की हुई घोषणा

TAGGED:

RANCHI
CHWS TRAINING AT CIP
मानसिक रोग और आत्महत्या की प्रवृति
CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY
MENTAL ILLNESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.