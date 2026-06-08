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सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आत्महत्या के खतरे को कम करने में निभाएंगे बड़ी भूमिका, CHW को किया जा रहा प्रशिक्षित

रांची: झारखंड में बढ़ते मानसिक रोग और आत्महत्या की प्रवृति को कम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (CHW) को सीआईपी में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची के मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना "झारखंड में ग्रामीण (जनजातीय) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सीएचडब्ल्यू) के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन" के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज सोमवार को सीआईपी रांची में किया गया.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंडी अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए इस पहल की सराहना करते हुए NHM के अभियान निदेशक ने कहा कि प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, समय पर हस्तक्षेप तथा आत्महत्या रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल अधिकारी समेत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, राज्य आयुष सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. राजीव कुमार, रिनपास ने पूर्व निदेशक डॉ. अमूल रंजन सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. लाल मांझी सहित कई स्वास्थ्य पदाधिकारी शामिल हुए.

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआईपी के प्रभारी निदेशक डॉ. ए. के. सुधांशु ने की. मंच पर प्रशासनिक पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सूर्यवंशी, मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग के प्रभारी एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ मनोरोग सामाजिक कल्याण पदाधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित रहे.