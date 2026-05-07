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खरीफ की फसलों के लिए वरदान बनेगी चूरू की भीषण गर्मी, जानिए कैसे

मौसम विभाग के अनुसार अब अगले दो-तीन दिन गर्मी परवान पर होगी और लू भी चलेगी.

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धूप से बचाव के लिए छाता ही सहारा (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 3:55 PM IST

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चूरू: थार के द्वार पर पश्चिमी विक्षोभ का असर अब लगभग समाप्त हो गया है. इसके चलते पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है. मौसम विभाग का कहना है कि 9 मई तक चूरू में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहेगा. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए तेज गर्मी और लू भी आवश्यक है. अगले 15-20 दिनों में तेज गर्मी से खेत खरीफ की फसल के लिए तैयार हो जाएंगे.

गर्मी बढ़ने से कीड़े समाप्त होंगे, पोषक तत्व बढ़ेंगे: कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉ. वी.के. सैनी का कहना है कि मानसून की बारिश से पहले भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गर्मी जरूरी है. मौसम विभाग के अनुसार अब अगले दो-तीन दिन गर्मी परवान पर होगी और लू भी चलेगी. तेज धूप (40 डिग्री से ऊपर) जब गहरी जुताई के बाद मिट्टी पर पड़ती है, तो हानिकारक कीड़ों के अंडे, लार्वा, प्यूपा और फंगस के बीजाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं. इससे दीमक, तना छेदक जैसे कीटों का प्रकोप खत्म हो जाता है, जिससे अगली फसल में कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बचता है. कृषि विशेषज्ञ हरीश रचौरिया ने बताया कि गर्म हवाओं के संपर्क में आने से गहरी जुताई के बाद खरपतवार की जड़ें सूखकर खत्म हो जाती हैं, जिससे अगली फसल को पोषक तत्वों का पूरा हिस्सा मिलता है. जिले में बारानी खेती अधिक होती है. अभी हुई बारिश से किसान अगेती फसलों की बुवाई कर सकते हैं. किसान कपास और मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं.

पढ़ें: थमेगा आंधी-बारिश का दौर, चढ़ेगा तीन से पांच डिग्री पारा, जानिए मौसम का हाल

पश्चिमी इलाकों में चलेगा लू का नया दौर: मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो रहा है. अगले तीन दिन में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. 9 मई को प्रदेश के पश्चिमी भागों में हीटवेव का नया दौर शुरू होगा और तापमान 45 डिग्री से अधिक होगा. जोधपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में 7 मई से आगामी 3-4 दिनों तक 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने की प्रबल संभावना है.

बढ़ सकते हैं हीट स्ट्रोक के मामले: डॉ. पूजा बेदा का कहना है कि तेज गर्मी से बचाव ही इसका उपचार है. तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, कमजोरी, चक्कर आना जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. बच्चों व बुजुर्गों को दोपहर में बाहर निकलने से बचना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से यह मौसम काफी लाभकारी माना जा रहा है. तेज धूप और गर्म हवाएं खेतों में मौजूद कीटों, फंगस और खरपतवार को प्राकृतिक रूप से खत्म कर मिट्टी को खरीफ फसलों के लिए तैयार करेंगी. हालिया बारिश और आगामी गर्मी का यह संतुलन किसानों के लिए बेहतर उत्पादन की उम्मीद लेकर आया है. वहीं, मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आमजन को हीटवेव से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है.

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