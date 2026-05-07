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खरीफ की फसलों के लिए वरदान बनेगी चूरू की भीषण गर्मी, जानिए कैसे

धूप से बचाव के लिए छाता ही सहारा ( ETV Bharat Churu )

चूरू: थार के द्वार पर पश्चिमी विक्षोभ का असर अब लगभग समाप्त हो गया है. इसके चलते पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है. मौसम विभाग का कहना है कि 9 मई तक चूरू में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहेगा. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए तेज गर्मी और लू भी आवश्यक है. अगले 15-20 दिनों में तेज गर्मी से खेत खरीफ की फसल के लिए तैयार हो जाएंगे. गर्मी बढ़ने से कीड़े समाप्त होंगे, पोषक तत्व बढ़ेंगे: कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉ. वी.के. सैनी का कहना है कि मानसून की बारिश से पहले भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गर्मी जरूरी है. मौसम विभाग के अनुसार अब अगले दो-तीन दिन गर्मी परवान पर होगी और लू भी चलेगी. तेज धूप (40 डिग्री से ऊपर) जब गहरी जुताई के बाद मिट्टी पर पड़ती है, तो हानिकारक कीड़ों के अंडे, लार्वा, प्यूपा और फंगस के बीजाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं. इससे दीमक, तना छेदक जैसे कीटों का प्रकोप खत्म हो जाता है, जिससे अगली फसल में कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बचता है. कृषि विशेषज्ञ हरीश रचौरिया ने बताया कि गर्म हवाओं के संपर्क में आने से गहरी जुताई के बाद खरपतवार की जड़ें सूखकर खत्म हो जाती हैं, जिससे अगली फसल को पोषक तत्वों का पूरा हिस्सा मिलता है. जिले में बारानी खेती अधिक होती है. अभी हुई बारिश से किसान अगेती फसलों की बुवाई कर सकते हैं. किसान कपास और मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं. पढ़ें: थमेगा आंधी-बारिश का दौर, चढ़ेगा तीन से पांच डिग्री पारा, जानिए मौसम का हाल