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Churu Crime : घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, 6720 पव्वे बरामद, स्प्रिट-घोल और पैकिंग मशीनें मिलीं

घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले के तारानगर उपखंड के साहवा कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. साहवा थाना पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर 15 में एक मकान पर दबिश देकर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से देशी शराब के लेबल लगे 140 कार्टन में रखे 6720 नकली शराब के पव्वे बरामद किए हैं.

इसके अलावा मौके से स्प्रिट से भरा ड्रम, शराब बनाने में काम आने वाला घोल, पैकिंग मशीनें और एक कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.