Churu Crime : घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, 6720 पव्वे बरामद, स्प्रिट-घोल और पैकिंग मशीनें मिलीं
रात्रि गश्त पर वार्ड 15 पहुंची पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक मकान में घुसा. पीछा करने पर मकान में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ.
Published : October 18, 2026 at 2:03 PM IST
चूरू: जिले के तारानगर उपखंड के साहवा कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. साहवा थाना पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर 15 में एक मकान पर दबिश देकर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से देशी शराब के लेबल लगे 140 कार्टन में रखे 6720 नकली शराब के पव्वे बरामद किए हैं.
इसके अलावा मौके से स्प्रिट से भरा ड्रम, शराब बनाने में काम आने वाला घोल, पैकिंग मशीनें और एक कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पुलिस को देखकर भागा युवक: साहवा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम वार्ड नंबर 15 की एक गली में पहुंची थी. इस दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागकर एक मकान में घुस गया. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और मकान में पहुंची तो वहां मिलावटी शराब तैयार करने का खेल चल रहा था. मौके पर पव्वों में शराब भरने, पैकिंग करने और उन पर नकली लेबल लगाने का काम चल रहा था.
पढ़ें: आश्रम के बाहर शराब पीने से मना किया तो बदमाशों ने 2 संतों को हॉकी-सरियों से पीटा, 1 का सिर फटा
6720 पव्वे और स्प्रिट के ड्रम बरामद, कैंपर गाड़ी भी सीज: थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि मौके से देशी शराब के लेबल लगे 140 कार्टनों में पैक 6720 पव्वे बरामद हुए हैं. इसके अलावा 200 लीटर क्षमता का स्प्रिट से भरा ड्रम, 500 लीटर क्षमता की टंकी में भरा शराब बनाने का घोल और एक खाली ड्रम भी मिला है. पुलिस ने मौके से 1050 खाली पव्वे, ढक्कन सील करने की दो हाथ मशीनें, एल्कोहल मापने का मीटर, नकली लेबल के बंडल, कार्टन बनाने के लिए गत्ते, पानी की मोटर और पाइप सहित अन्य सामग्री जब्त की है. मौके पर मिली एक कैंपर गाड़ी को भी सीज किया गया है.
साहवा अवैध शराब फैक्ट्री मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में विनोद कुमार (28) पुत्र भंवरलाल, निवासी धीरवास बड़ा थाना साहवा, मांगीलाल (25) पुत्र आदराम नाई, निवासी धीरवास बड़ा थाना साहवा, राजेश (26) पुत्र बनवारीलाल, निवासी रामपुरा रांगेड़ी थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ और सूरज 25 कुमार पुत्र हजारीलाल, निवासी कदमपुर थाना उसराहार जिला इटावा उत्तर प्रदेश शामिल है. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पढ़ें: शराब छोड़ने की इच्छा तो होती है, लत की वजह से पीना बंद नहीं कर पाते, अध्ययन में खुलासा