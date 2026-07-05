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Taranagar Incident : नहर में डूबने से जेठ-बहू की मौत, बचाने की कोशिश में गई दोनों की जान

खरतवास गांव में खेत में पानी लगाते समय हुआ हादसा. तेज बहाव में बह गए दोनों. तारानगर पुलिस ने शुरू की जांच. जानिए पूरा मामला...

Death in Churu
मामले की जांच करती पुलिस की टीम... (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 8:24 PM IST

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चूरू: जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के गांव खरतवास में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में जेठ और बहू की नहर में डूबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार खेत में पानी लगाते समय बहू का पैर फिसलने से वह नहर में गिर गई. बहू को बचाने के लिए जेठ भी नहर में कूद गया, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों पानी में बह गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

तारानगर थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में जयवीर पुत्र महेंद्र धानक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार गांव के प्रेम सिंह के खेत में राजूराम (38) और ढापा देवी (36) पानी लगा रहे थे. इसी दौरान ढापा देवी का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गई. बहू को बचाने के प्रयास में राजूराम भी तुरंत नहर में कूद गए, लेकिन नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों खुद को संभाल नहीं सके और बह गए.

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सूचना मिलते ही तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव नहर से बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाए गए. पुलिस ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं. घटना के समय महिला के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल में मौजूद रहे. थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

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