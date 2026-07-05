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Taranagar Incident : नहर में डूबने से जेठ-बहू की मौत, बचाने की कोशिश में गई दोनों की जान

चूरू: जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के गांव खरतवास में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में जेठ और बहू की नहर में डूबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार खेत में पानी लगाते समय बहू का पैर फिसलने से वह नहर में गिर गई. बहू को बचाने के लिए जेठ भी नहर में कूद गया, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों पानी में बह गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

तारानगर थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में जयवीर पुत्र महेंद्र धानक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार गांव के प्रेम सिंह के खेत में राजूराम (38) और ढापा देवी (36) पानी लगा रहे थे. इसी दौरान ढापा देवी का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गई. बहू को बचाने के प्रयास में राजूराम भी तुरंत नहर में कूद गए, लेकिन नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों खुद को संभाल नहीं सके और बह गए.