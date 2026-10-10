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स्कूल में बड़ी लापरवाही: मिड-डे मील खाने से बिगड़ी 48 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती स्कूल बच्चे ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सुजानगढ़ के सूरवास स्थित राजकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) करने के बाद स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ती देख विद्यालय स्टाफ में हड़कंप मच गया. इसके बाद करीब 48 स्कूली बच्चों को निजी वाहनों की सहायता से सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार अर्जुन लाल और सीबीईओ रणजीत भींचर भी अस्पताल पहुंचे.