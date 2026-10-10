स्कूल में बड़ी लापरवाही: मिड-डे मील खाने से बिगड़ी 48 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती
चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय स्कूल का मिड-डे-मील के भोजन में छिपकली गिरने से बच्चों को उल्टी और घबराहट हुई.
Published : October 10, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 3:22 PM IST
चूरू: सुजानगढ़ के सूरवास स्थित राजकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) करने के बाद स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ती देख विद्यालय स्टाफ में हड़कंप मच गया. इसके बाद करीब 48 स्कूली बच्चों को निजी वाहनों की सहायता से सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार अर्जुन लाल और सीबीईओ रणजीत भींचर भी अस्पताल पहुंचे.
खाने में गिरी छिपकली: सुजानगढ़ एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा ने बताया कि मिड-डे-मील के भोजन में छिपकली का बच्चा गिरने की जानकारी सामने आई है, जिसे खाने के बाद बच्चों को उल्टी और घबराहट की शिकायत होने लगी. ऐसे में एहतियात के तौर पर स्कूल के सभी बच्चों को अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है. एसडीएम ने अस्पताल के पीएमओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं और कहा है कि मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी तथा जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- अलवर के स्कूल में मिड-डे-मील में मरा चूहा मिलने से हड़कंप, जांच में जुटा प्रशासन
खाने में बनी थी आलू की सब्जी और रोटी: स्कूल अध्यापिका मोनिका झूरिया ने बताया कि मिड-डे मील में आलू की सब्जी और रोटी बनी थी. बच्चों ने सब्जी में छिपकली गिरी होने की शिकायत की, जिस पर स्कूल स्टाफ ने तत्काल खाना अलग करवाया. स्टाफ और 'हारे का सहारा' टीम के श्याम स्वर्णकार के सहयोग से सभी बच्चों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया गया. वहां ज्यादा तबीयत खराब होने वाले बच्चों को भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और स्कूल के बच्चों की जांच की जा रही है. स्कूली बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचा और बच्चों से जानकारी जुटाई जा रही है. प्राथमिकता के आधार पर गंभीर बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है.