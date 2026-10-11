Churu Monk Murder Case : साधु की हत्या कर शव को दी थी समाधि, मुख्य आरोपी सहित चार गिरफ्तार
साधु की हत्या कर शव को गुप्त रूप से समाधि देने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...
Published : October 11, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:55 PM IST
चूरू: जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर में साधु की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट ने आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने साधु की हत्या कर शव को समाधि दे दी थी और हत्या को साधारण मौत का रूप देने की कोशिश की थी.
साधु की हत्या कर गुपचुप दी समाधि: रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि सांगासर डेरे में साधु की हत्या कर शव को गुप्त रूप से समाधि देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी सहित शव को समाधि देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए बिना परिजनों को बताए गुपचुप तरीके से मृतक को समाधि दे दी थी.
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2004 में ले लिया था सन्यास: संदीप विश्नोई ने बताया कि 7 अक्टूबर को हंसराज पुत्र सोहनलाल भाट निवासी धोलपालिया जिला सिरसा हरियाणा ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके छोटे भाई बन्नानाथ ने 2004 में सन्यास ले लिया था. वह शुरू में सूरतगढ़ के मठ में रहता था. पिछले दो वर्षों से संत बालकनाथ के आश्रम रावतसर में रह रहा था और चार अक्टूबर को बालकनाथ उसके भाई बन्नानाथ को साथ लेकर गांव सांगासर स्थित आश्रम में छोड़कर चला गया था.
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आरोपी 14 अक्टूबर तक रिमांड पर: रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि सांगासर में आरोपी बालकनाथ, बजरंगनाथ, मुकेशनाथ, लूणनाथ एवं लक्ष्मीनारायण ने उसकी हत्या कर दी और शव को समाधि दे दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप कुमार द्वारा शुरू की गई. पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना स्तर एवं जिला साइबर टीम गठित की गई और घटना स्थल के आसपास वास्तविकता के संबंध में पूछताछ की गई. अनुसंधान व पूछताछ के पश्चात आरोपी बजरंगनाथ (36), मुकेशनाथ (34), बालकनाथ (59) और लक्ष्मीनारायण (59) लखोटिया निवासी रावतसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
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