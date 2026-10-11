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Churu Monk Murder Case : साधु की हत्या कर शव को दी थी समाधि, मुख्य आरोपी सहित चार गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर में साधु की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट ने आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने साधु की हत्या कर शव को समाधि दे दी थी और हत्या को साधारण मौत का रूप देने की कोशिश की थी.